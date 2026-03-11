Das sind die schönsten Deko-Trends zu Ostern 2026

Von sanften Pastelltönen bis hin zu mutigen Knallfarben, dieses Jahr wird Ostern so vielfältig wie nie zuvor. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit „Soft Heritage“ und frischen Farbakzenten Frühlingsfreude in Ihre vier Wände bringen.

Endlich ist er da, der Frühling! Während draußen die ersten Knospen sprießen, holen wir uns die Leichtigkeit der Saison jetzt auch ins Wohnzimmer. Vergessen Sie angestaubte Deko-Klassiker: 2026 setzen wir auf einen spannenden Mix aus natürlicher Gelassenheit und lebensfrohen Farbtupfern. Ob puristisch-modern oder bunt und verspielt - bei diesen Trends ist für jeden Interior-Fan etwas dabei.

Sanfte Pastellfarben für den Osterstrauch

Der Klassiker neu interpretiert: Zarte Töne wie Rosé, helles Gelb, frisches Grün oder Creme bringen sofort eine elegante Leichtigkeit in Ihr Zuhause. Der Fokus liegt dieses Jahr auf der Kombination mit Naturmaterialien. Hängen Sie handbemalte Eier in Pastellnuancen an schlichte Kirsch- oder Weidenzweige. Dieser stimmige Look strahlt Ruhe aus und vermittelt dennoch diese ganz besondere Vorfreude auf das Osterfest.

© bellaflora

„Natural Heritage“: Natürliche Ruhe & Minimalismus

Atmen Sie mal tief durch - dieses Jahr wird es herrlich entspannt! Unter dem Motto „Natural Heritage“ verabschieden wir uns vom Plastik-Kitsch und holen uns die authentische Ruhe der Natur direkt ins Wohnzimmer. Statt lauter Farben dominieren hier Materialien, die Hände und Seele streicheln: Warmes Holz, matte Keramik und natürlich weicher Filz. Besonders angesagt sind Osterhasen-Figuren in minimalistischen Erdtönen. Dieser Trend fügt sich perfekt in ein modernes Interior ein und schafft eine Oase der Gemütlichkeit.

© Getty Images

Es wird bunt: Mut zur Farbe am Ostertisch

Wer es lieber energiegeladen mag, kommt an diesem Trend nicht vorbei: „Dopamine Decor“ erreicht die Ostertafel! Kräftiges Gelb, lebendiges Grün, Pink oder Orange sorgen für einen sofortigen Stimmungs-Boost. Besonders spannend wirkt das Zusammenspiel dieser intensiven Nuancen mit rustikalen Elementen wie Holzbrettern oder handgemachter Keramik. Ein Trend, der pure Lebensfreude transportiert und bewusste Akzente setzt.

© Getty Images

Ein Highlight für die Sinne: Kerzen in Knallfarben

Ein absolutes Must-have für das diesjährige Fest sind eierförmige Kerzen in knalligen Farben wie leuchtendem Orange. Sie sind nicht nur ein toller Blickfang auf der Festtafel, sondern eignen sich auch hervorragend als kleines Mitbringsel für den Osterbesuch. In Kombination mit schlichten Eierbechern aus Holz oder Beton werden diese Farbwunder zum modernen Design-Statement.

© Getty Images

Egal für welchen Trend Sie sich entscheiden: Das Wichtigste ist, dass Ihr Zuhause jetzt zu einem Ort wird, der zum Verweilen einlädt und die Vorfreude auf das gemeinsame Osterfest im Kreise Ihrer Liebsten weckt.