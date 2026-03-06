In dieser Bäckerei gibt es das beste Baguette der Welt!

Wer die französische Hauptstadt liebt, kommt an einem frischen Baguette nicht vorbei. Doch wo gibt es das absolut beste Brot der Stadt? Wir verraten Ihnen, welcher Bäcker sich gegen 142 Konkurrenten durchgesetzt hat und warum sogar der französische Präsident bei ihm Schlange steht.

Egal ob zum Frühstück oder als Begleiter zum Wein – das Baguette ist das kulinarische Heiligtum Frankreichs. Jedes Jahr wird beim legendären „Grand Prix de la Baguette de Tradition Française“ der ultimative Champion gekürt. 2026 feiert der Wettbewerb sein 33. Jubiläum und präsentiert uns einen Gewinner, dessen Geschichte so beeindruckend ist wie sein Handwerk.

Der „Baguette-Kaiser“ von Paris

Die kulinarische Sensation des Jahres heißt Sithamparappillai Jegatheepan und seine Bäckerei Fournil Didot. Sein Weg an die Spitze der Pariser Backkunst ist filmreif. 2003 kam Jegatheepan aus Sri Lanka nach Paris und arbeitete zunächst in der Gastronomie. 2008 fing er an, in einer Bäckerei zu arbeiten, und lernte dort zuerst, wie man Macarons herstellt. Wer die komplizierten runden Leckereien beherrscht, für den ist ein Baguette ein Kinderspiel. 2018 folgte dann die Eröffnung seiner eigenen Bäckerei Fournil Didot.

Das Geheimnis der perfekten Krume

Was macht ein Baguette zum Weltmeister-Brot? Jegatheepan setzt auf Fokus und Zeit. Sein Sieger-Rezept überzeugt durch eine 14-stündige Gärung bei exakt 5°C.

Die Jury, bestehend aus Fachleuten und sechs per Los gezogenen Parisern, ist gnadenlos. Ein echtes „Baguette de Tradition“ muss Millimeterarbeit leisten:

Die Maße: Eine Länge von 55 bis 60 Zentimetern ist Pflicht.

Das Gewicht: Zwischen 250 und 255 Gramm – kein Gramm zu viel oder zu wenig.

Die Sensorik: Geschmack, Geruch und die Optik entscheiden über Sieg oder Niederlage.

Von 142 Teilnehmern schafften es nur die besten 30 ins Finale – doch Jegatheepans Handwerk war unschlagbar.

© Getty Images

Frühstück für den Präsidenten: 4.000 Euro & ein Jahr Élysée-Palast

Der Titel bringt nicht nur Prestige und ein sattes Preisgeld von 4.000 Euro. Die größte Ehre: Ein Jahr lang darf die Bäckerei Fournil Didot den Élysée-Palast beliefern. Das bedeutet: Wenn Präsident Macron morgens in sein knuspriges Brot beißt, stammt es direkt aus den Händen des neuen Champions.

© Getty Images

Genuss-Hotspot für den nächsten Paris-Trip

Wenn Sie sich selbst von der Qualität überzeugen wollen, finden Sie die Bäckerei hier:

Name: Fournil Didot

Adresse: 103 Rue Didot, 75014 Paris

Tipp: Seien Sie früh dran! Seit der Bekanntgabe des Titels ist der Ansturm auf den Genuss-Hotspot im 14. Arrondissement riesig.