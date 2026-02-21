Schnee-Wahnsinn: DIESE zwei Orte in Österreich sind nicht mehr erreichbar

Nach einem Lawinenabgang auf der Trittkopfseite werden die Arlberg-Orte Lech und Zürs vorerst von der Außenwelt abgeschnitten sein. Die wichtige Verbindungsstraße bleibt mindestens bis Sonntagfrüh gesperrt.

Am Samstag um 17:00 Uhr wird die Straße nach Lech-Zürs offiziell gesperrt, nachdem eine Lawine die Fahrbahn verlegt hatte. Der Abgang ereignete sich am frühen Samstagnachmittag etwa 200 Meter nach dem Kreisverkehr im steilen Gelände.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit Sondierungsarbeiten, wobei laut Landespolizeidirektion zum Glück weder Menschen noch Autos unter den Schneemassen gefunden wurden.

Sprengungen nach Lawinenabgang

Am Nachmittag wurden bereits erste Sprengungen durchgeführt, um die Sicherheit am Hang zu gewährleisten. Wie es weitergeht, ist aktuell noch offen. Am Sonntag zwischen 6:00 und 8:00 Uhr entscheidet die Lawinenkommission vor Ort, ob die Sperre wieder aufgehoben werden kann oder nicht, so der Lecher Bürgermeister Gerhard Lucian, laut ORF. Da der Samstag, 21. Februar, ein stark frequentierter An- und Abreisetag ist, trifft die Sperre viele Urlauber mitten im Bettenwechsel.

Probleme am Anreisetag

In den Niederlanden haben die sogenannten Krokusferien begonnen, während in manchen deutschen Bundesländern die Faschings- oder Winterferien enden. Laut Bürgermeister Lucian seien die meisten Gäste bereits abgereist. Wer es jedoch bis Samstag um 17:00 Uhr nicht mehr nach Lech-Zürs geschafft hat, muss sich für diese Nacht vorerst eine andere Unterkunft suchen. Tagesgäste wurden bereits bei den Liftanlagen informiert, dass sie die Orte rechtzeitig verlassen müssen.