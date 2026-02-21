Lawinengefahr: Land Tirol schickt Warnung an alles Handys

Das Land Tirol hat in den letzten Minuten eine behördliche Gefahreninformation via AT-Alert an alle in Tirol eingeloggten Mobiltelefone ausgesendet.

Hintergrund ist die derzeit hohe Lawinengefahr (Stufe 4) in zahlreichen Gebieten – alle Informationen dazu finden sich auch unter www.lawine.report.

Die Bevölkerung sowie in Tirol aufhältige Gäste werden via AT-Alert auf die große Lawinengefahr im freien Gelände aufmerksam gemacht. „Wir rufen die Bevölkerung und unsere Gäste auf, im gesicherten Gelände zu bleiben und Variantenabfahrten, auch unterhalb der Waldgrenze, zu vermeiden. Die gekennzeichneten Pisten sollen nicht verlassen werden. Informationen gibt es über den aktuellen Lawinenreport und regionale Warnhinweise, Verhaltensempfehlungen der Lawinenkommissionen und der Gemeinden müssen beachtet werden“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.