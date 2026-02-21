Bundesheer unterstützt Lawineneinsatz in Tirol

Wegen der kritischen Schneesituation in Tirol wurde das Bundesheer angefordert. Ein AW169-Hubschrauber unterstützt die Einsatzkräfte vor Ort bei Erkundungsflügen und Transporten im Gebirge.

Tirol. Am Samstag startete das Österreichische Bundesheer einen Assistenzeinsatz in Tirol. Von 08:00 bis 18:00 Uhr ist ein Mehrzweckhubschrauber vom Typ AW169 im Einsatz, um die örtliche Lawinenkommission zu unterstützen. Grund für die Anforderung durch die Landeswarnzentrale Tirol ist die aktuell herrschende Lawinenwarnstufe 4.

Hilfe für die Bergrettung

Im Fokus des Einsatzes stehen Erkundungsflüge zur Lagebeurteilung sowie wichtige Personentransporte für die Bergrettung. Diese soll in weiterer Folge Lawinensprengungen und Windenbergungen durchführen. Der Hubschrauber AW169 verfügt über moderne Avionik, leistungsstarke Sensorik und eine Rettungswinde und eignet sich daher besonders für Einsätze im hochalpinen Gelände.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betont: "Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität. In enger Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden stellt das Bundesheer rasch und flexibel Fähigkeiten bereit, die im alpinen Katastrophenfall entscheidend sein können. Unsere Soldatinnen und Soldaten unterstützen dort, wo spezielle militärische Mittel – insbesondere aus der Luft – Leben schützen können."

Unterstützung bei Naturkatastrophen

Solche Assistenzeinsätze erfolgen immer auf Anforderung ziviler Behörden, um bei Naturkatastrophen, Großschadensereignissen oder außergewöhnlichen Notlagen zu helfen. Das Bundesheer hat bereits in der Vergangenheit oft bei Lawinenlagen in Westösterreich unterstützt, etwa durch Evakuierungen oder die Versorgung eingeschlossener Täler aus der Luft. Mit speziellen Fähigkeiten in der Logistik, mit Pioniergerät und im Lufttransport ergänzt das Heer so die vorhandenen Einsatzkräfte.