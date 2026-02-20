170 GWG-Wohnungen werden im Quadrill-Tower vergeben

Mit rund 20.000 verwalteten Wohneinheiten ist die GWG Linz die größte gemeinnützige Wohnungsgesellschaft in Oberösterreich. Heuer kommen besonders interessante Wohnungen in die Vermietung.

Linz. Der Bedarf an leistbarem und qualitativ hochwertigem Wohnraum in Linz nimmt weiter zu. Bevölkerungswachstum, veränderte Haushaltsstrukturen und steigende Anforderungen an Wohnqualität stellen den städtischen Wohnbau vor große Herausforderungen.

Während 2024 nur 405 Wohnungen fertiggestellt wurden, waren es 2025 bereits 1.117 – nahezu eine Verdreifachung. Auch die Zahl der bewilligten Wohnungen ist gestiegen, wenngleich sich aktuell etwas weniger Projekte tatsächlich in Bau befinden. "Angesichts steigender Baukosten und anhaltend hoher Nachfrage bleibt eine kontinuierliche Bautätigkeit jedoch entscheidend, um das Wohnungsangebot zu sichern und Preissteigerungen wirksam zu dämpfen", sagt der Linzer Bgm. Dietmar Prammer (SPÖ).

Mehrere bedeutende Wohnbau- und Stadtentwicklungsprojekte befinden sich aktuell in Bau:

• Quadrill in der Tabakfabrik:In den Gebäuden Memphis und Boston entstehen über 170 neue städtische Mietwohnungen, die laut GWG-Kundenservice im Frühling vergeben werden. Der Quadrill-Tower wurde bereits offiziell eröffnet und bildet einen wichtigen Baustein der Quartiersentwicklung im Kaplanhofviertel.• Sommerfeld Ebelsberg / Revitalisierung der ehemaligen Hiller-Kasernen:Auf dem Areal der früheren Kaserne entsteht mit „Ebelsdorf“ ein neues Stadtquartier. Bis 2029 werden hier 422 Wohnungen der WSF Privatstiftung errichtet. Die ersten 141 Mietwohnungen sollen bereits 2026 bezugsfertig sein.• Wimhölzel-Hinterland:Beim Großprojekt der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG wurden Ende des letzten Jahres drei Wohngebäude vom zweiten Bauabschnitt übergeben. Das vierte Gebäude wird Ende April den Mieter übergeben. Insgesamt sind es 91 geförderte Wohnungen. Danach startet auch die dritte Etappe mit dem Abbruch der Altbestandsgebäude und daran anschließend der Neubau.