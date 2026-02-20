Alles zu oe24VIP
Drei alkoholfreie Biere aus OÖ unter den Top 10
Gault&Millau-Test

Drei alkoholfreie Biere aus OÖ unter den Top 10

20.02.26, 11:40
Alkoholfreies Bier enthält etwa 40 Prozent weniger Kalorien als alkoholhaltiges Bier. 

. Gault&Millau hat eine Expertenjury eingeladen, um passend zum Start der Fastenzeit 27 alkoholfreie Biere aus ganz Österreich zu verkosten. Und gleich zwei Biere konnten vollends überzeugen, somit teilen sich eine Brauerei aus Oberösterreich und eine aus Wien den ersten Platz: die Brauerei Ried aus aus Ried im Innkreis in Oberösterreich und die Rodauner Biermanufaktur aus Wien. 

Insgesamt wurden 22 Biere verkostet, auch weitere Brauereien aus Oberösterreich haben es in die Top 10 geschafft. Platz 5 belegt das alkoholfreie Bier der Baumgartner Brauerei aus Schärding, darauf folgt das Grieskirchner Bier, das zu 100 Prozent aus biologischen Zutaten hergestellt wird - erst im Nachtrunk meldet sich der Hopfen stärker und rundet dieses Bier trocken ab.  

Auch außerhalb der Fastenzeit wird immer mehr Alkfreies getrunken. Laut dem Verband der Brauereien Österreichs liegt der Marktanteil alkoholfreier Biere mittlerweile bei über vier Prozent – Tendenz steigend. 

Info für all jene mit Abnehmvorsätzen: Ein halber Liter alkoholfreies Pils hat etwa 120 Kilokalorien - das ist circa die Hälfte eines normalen Biers.

