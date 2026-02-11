Alles zu oe24VIP
Rangnick will Dortmund-Star für die WM

Nationen-Wechsel

Rangnick will Dortmund-Star für die WM

11.02.26, 06:35
Der englische Mega-Talent soll für die WM die Nation wechseln. 

Wie berichtet, bemüht sich der ÖFB schon seit Längerem um Doppelstaatsbürger wie Paul Wanner. Während der aktuelle PSV-Spieler bisher noch keine Entscheidung getroffen hat, könnte sich ein anderer interessanter Spieler nun für Österreich entscheiden.

In Eisenstadt geboren

Wie die BILD berichtet, will Teamchef Ralf Rangnick BVB-Star Carney Chukwuemeka für die WM gewinnen. Der 22-Jährige ist in Eisenstadt geboren, wuchs aber in England auf. Für die Three Lions stand der Mittelfeldspieler auch in zahlreichen Nachwuchsteams, der Weg in die A-Nationalmannschaft ist aber versperrt.

Carney Chukwuemeka
© Getty

„Soweit wir wissen, ist das ein Spieler, der für England spielen will und nicht für Österreich“, sagte Rangnick noch 2023, nun scheint die Situation aber eine andere zu sein. Laut BILD kann sich der ehemalige Chelsea-Spieler durchaus vorstellen, für Österreich zu spielen. Da seine Eltern aus Nigeria stammen, könnte sich Chukwuemeka aber auch noch für das westafrikanische Land entscheiden.

