Tottenham kassierte gegen Newcastle nächsten Rückschlag

Ohne den verletzten Kevin Danso hat Tottenham in der Fußball-Premier-League den nächsten Rückschlag kassiert.

Die Spurs unterlagen im Heimspiel gegen Newcastle am Dienstag 1:2 und liegen als 16. weiter bedrohlich nahe der Abstiegszone. Archie Gray (64.) glich für Tottenham nach etwas mehr als einer Stunde aus, keine fünf Minuten später traf Jacob Ramsey (68.) aber erneut für die Gäste. Malick Thiaw hatte Newcastle in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gebracht.

Chelsea musste sich gegen Leeds nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Cole Palmer ließ im Finish noch eine Riesenmöglichkeit für Chelsea liegen. Die Blues verpassten damit die Chance, am Dritten Aston Villa dranzubleiben. Auch Manchester United konnte auf der Jagd nach den Top drei nicht wirklich Boden gutmachen. Die viertplatzierten "Red Devils" kamen bei West Ham dank eines Tores von Benjamin Sesko in der 96. Minute zu einem 1:1 und ließen damit erstmals unter Neo-Trainer Michael Carrick Zähler liegen. In den vier Runden davor hatte Manchester jeweils Siege gefeiert.