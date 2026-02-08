Zehn Wolfsberger retten spätes 2:2 gegen den GAK

Das war haarscharf! 10 Wolfsberger verhinderten spät noch eine Heimniederlage gegen den GAK. Der WAC erkämpfte noch ein 2:2.

Für den WAC hat es nach dem Out im Cup-Viertelfinale auch zum Frühjahrsstart in der Fußball-Bundesliga keinen Sieg gegeben. Die Wolfsberger kamen am Sonntag in der Lavanttal-Arena gegen den GAK über ein 2:2 nicht hinaus und sind nach 18 Runden als Achter weiter außerhalb der Top sechs zu finden. Der Punkt muss für die über weite Strecken numerisch unterlegenen Heimischen trotzdem als gewonnener eingeordnet werden, da Erik Kojzek erst in der 87. Minute der Ausgleich gelang.

Marco Sulzner hatte schon in der 11. Minute nach grobem Foulspiel die Rote Karte gesehen. David Atanga glückte für die Gastgeber zwischenzeitlich der Ausgleich (39.). Für die Grazer war ein Abstauber-Doppelpack (30., 67.) von Ramiz Harakate, seine Ligatore fünf und sechs, zu wenig, um drei Punkte mitzunehmen. Durch die Niederlage von Schlusslicht Blau-Weiß Linz in Altach konnte aber der Abstand auf das Tabellenende zumindest auf fünf Zähler ausgebaut werden.

Wieder früher WAC-Ausschluss

Die ohne den erkrankten Alessandro Schöpf angetretenen Wolfsberger fanden die erste Chance vor, Simon Piesinger setzte einen Volleyschuss neben das Tor (8.). Kurz danach erlebten sie ein Deja-vu. Wie im Cup-Duell mit Salzburg gab es einen frühen Ausschluss. Während jener von Cheick Diabate gegen die "Bullen" in der 19. Minute wegen vermeintlichen Torraubs mehr als umstritten gewesen war, gab es diesmal keinen Grund zu diskutieren. Sulzner kam im Zweikampf zu spät und trat Mathias Olesen rücksichtslos auf den Fuß.

Trotzdem fanden die Gastgeber die Chance auf das 1:0 vor, das Tormann Franz Stolz mit einer Parade bei einem Zukic-Schuss verhinderte (19.). Erst mit Fortdauer der ersten Hälfte wurden die Grazer mutiger. Bei einem Harakate-Weitschuss fehlte nicht viel (24.), und zwei Minuten nachdem WAC-Mittelfeldspieler Donis Avdijaj mit Muskelproblemen den Platz verlassen hatte, hielt Nikolas Polster einen Volleyschuss von Tobias Koch (28.). Weitere zwei Minuten später konnte der WAC-Schlussmann einen Maderner-Schuss parieren, war gegen den Abstauber von Harakate via Innenstange aber machtlos.

Barmaksiz im Fokus

Die Wolfsberger kamen ein bisschen aus dem Nichts heraus zurück ins Spiel. Nach einem nicht gepfiffenen vermeintlichen Elfmeterfoul an Boris Matic landete der Ball bei Atanga, der mit links genau ins Eck traf. Richtig turbulent wurde es gleich darauf auf der anderen Seite. Leon Klassen bugsierte einen Corner sehenswert direkt ins lange Eck, Schiedsrichter Safak Barmaksiz pfiff aber ab, da Polster von Murat Satin im Fünfer geblockt worden war. Auch nach längerer Ansicht der TV-Bilder blieb der Referee bei seiner Entscheidung. Harakate ließ in der Nachspielzeit eine Topchance auf das 2:1 ungenützt wie auch WAC-Offensivspieler Dejan Zukic.

Nach dem Seitenwechsel diktierten die Grazer vorerst das Geschehen, Daniel Maderner (50.) vergab kläglich. Harakate glänzte hingegen neuerlich als Abstauber, diesmal war er nach einem kurz abgewehrten Olesen-Abschluss erfolgreich und hatte auch Glück, dass der Ball von Rene Renner noch abgefälscht wurde. Alexander Hofleitner (77.) und Klassen (83.) verabsäumten es, alles klarzumachen. Das rächte sich. Die Grazer bekamen einen Corner nicht weg, "Joker" Kojzek zog direkt ab und bewahrte sein Team noch vor der nächsten Niederlage. Der WAC gewann damit im vierten Ligaduell mit dem GAK erstmals nicht.