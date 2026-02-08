Alles zu oe24VIP
Horror-Verletzung: Erste Diagnose von Lindsey Vonn ist da
Horror-Verletzung: Erste Diagnose von Lindsey Vonn ist da

08.02.26, 15:32
Dramatische Szenen bei der Olympia-Abfahrt: US-Superstar Lindsey Vonn ist schwer gestürzt. Erste Informationen aus dem Team der US-Amerikanerin deuten auf eine schwerwiegende Verletzung hin. 

Der Traum von einer weiteren Olympia-Medaille endete für Lindsey Vonn am Sonntag auf schmerzhafte Weise. Bei der Abfahrt verlor die 41-Jährige die Kontrolle und kam schwer zu Sturz. Während die Sportwelt den Atem anhielt, wurde die US-Amerikanerin sofort medizinisch erstversorgt und für weitere Untersuchungen abtransportiert.

Verdacht auf Knochenbruch

US-Speed-Trainer Alex Hödlmoser äußerte sich kurz nach dem Vorfall gegenüber dem SRF zum Gesundheitszustand der Ausnahmesportlerin. Die ersten Nachrichten aus dem Lager der US-Amerikaner klingen besorgniserregend. „Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend sollte es ein Bruch sein im Unterschenkel“, so Hödlmoser in einer ersten Stellungnahme.

Genaue Diagnose steht aus

Noch ist jedoch unklar, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist und was dies für die weitere Karriere von Lindsey Vonn bedeutet. „Wir wissen noch überhaupt nichts Genaues. Sie wird noch untersucht“, betonte Hödlmoser weiter. Die Ski-Welt wartet nun gespannt auf die offiziellen Untersuchungsergebnisse aus dem Krankenhaus. Vonn war erst kürzlich nach einem Kreuzbandriss in den Weltcup zurückgekehrt, um bei diesen Olympischen Spielen noch einmal anzugreifen.

