"Tut doch den Ton weg" - Ärger über TV-Bilder vom Vonn-Drama
Schmerzensschreie

"Tut doch den Ton weg" - Ärger über TV-Bilder vom Vonn-Drama

08.02.26, 13:10
Die deutsche Ski-Legende Felix Neureuther übt scharfe Kritik an der Übertragung. 

Skistar Lindsey Vonn ist bei ihrem Versuch, noch einmal Olympia-Gold in der Abfahrt zu holen, bereits wenige Sekunden nach ihrem Start gestürzt. Die US-Amerikanerin, die mit 41 Jahren und trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie als eine der Favoritinnen galt, wurde am Sonntag auf der Olimpia delle Tofane in Cortina d„Ampezzo noch vor der ersten Zwischenzeit ausgehebelt und schlug danach auf der Piste auf. Ihre Skier lösten sich bei der Landung nicht von den Schuhen.

Vonn wurde direkt auf der Piste erstversorgt, eine längere Unterbrechung war die Folge. Ein Helikopter barg anschließend die Verletzte.

Im TV waren die Schreie der 41-Jährigen klar zu hören – sehr zum Missfallen von Ski-Legende Felix Neureuther, der das Rennen in der ARD kommentierte. “Tut doch den Ton weg. Ich nehme den Kopfhörer jetzt runter. Das ist unerträglich„, so der Deutsche.

Felix Neureuther
Neureuther kritisiert dabei auch die internationale Regie, die den Sturz immer wieder zeigte. Zustimmung bekommt er von ARD-Kommentator Bernd Schmelzer: “Ich muss das jetzt auch nicht dreimal sehen, ehrlich gesagt. Ich habe da eine andere Vorstellung von Empathie als die Regisseure teilweise. Das muss man nicht zeigen. Ich brauche das nicht.„

