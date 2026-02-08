Alles zu oe24VIP
Von Ski bis Curling: Snoop Dogg ist der König der Winterspiele
© Instagram

Olympia 2026

Von Ski bis Curling: Snoop Dogg ist der König der Winterspiele

08.02.26, 13:27
Was wären die Olympischen Spiele ohne ihren wohl prominentesten Edelfan? Snoop Dogg sorgt auch bei den Winterspielen 2026 in Italien für Schlagzeilen – und für jede Menge gute Laune. 

Schon bei den Sommerspielen 2024 in Paris war die Rap-Ikone allgegenwärtig – jetzt macht er Mailand und Cortina d’Ampezzo unsicher. Fackelträger war er bereits, nun ist er als erster Ehren-Trainer in der Geschichte des US-Teams unterwegs. Das United States Olympic & Paralympic Committee hatte seine besondere Rolle im Dezember offiziell bekanntgegeben. Für den US-Sender NBC Olympics & Paralympics ist er ebenfalls im Einsatz – als Stimmungsmacher, Interviewpartner und Showgarant.

Von Ski bis Curling: Snoop Dogg ist der König der Winterspiele
© Instagram

Snoop rockt die Piste

„Die Athletinnen und Athleten der USA sind die wahren Stars“, stellte Snoop klar. „Ich bin nur hier, um sie anzufeuern, zu motivieren und vielleicht ein paar Ratschläge von der Seite zu geben.“ Und dafür ist ihm nichts zu schade. So griff der 54-Jährige beim Curling stilvoll mit dicker Goldkette um den Hals selbst zum Besen. Beim Mixed-Duell zwischen den USA und Kanada war er nicht nur prominenter Zaungast, sondern wagte auch den Selbstversuch auf dem Eis. Die Sportart hat es ihm sichtlich angetan: Konzentriert ließ er sich die Regeln erklären und fegte mit vollem Einsatz über das Eis.

Skifahren dagegen? „Das muss ich noch lernen“, gab er offen zu. Immerhin holte er sich dafür prominente Unterstützung: Niemand Geringere als Picabo Street, Olympiasiegerin im Super-G von 1998 in Nagano, engagierte er als Skilehrerin. Erste Schwünge inklusive – auch wenn dabei eher der Style als die Technik glänzte. Als Dankeschön gab’s für Street sogar eine standesgemäße Snoop-Goldkette.

»Bester Cheerleader überhaupt«

Richtig viral ging der Rapper jedoch mit einer anderen Aktion. Im kompletten Team-USA-Look – mit Sternen, Streifen, Beanie und Sonnenbrille – setzte er sich auf einen viel zu kleinen Schlitten und raste einen verschneiten Hang hinunter. Mit GoPro in der Hand und wild zappelnden Beinen wurde die Abfahrt zur Showeinlage. Mehrmals geriet der Schlitten gefährlich ins Wackeln, ein lautes „Oh sh-t!“ hallte über die Piste. Doch Snoop blieb – irgendwie – oben und kam heil unten an. Unten angekommen, ließ er sich lachend rücklings in den Schnee fallen.

Das Netz feierte die Szene frenetisch. „Wer hat ihm bitte einen Kinderschlitten gegeben?“, witzelte ein User. Andere tauften ihn „den besten Cheerleader überhaupt“. Ein Kommentar brachte es auf den Punkt: „Jede Sportart wird zum Vibe, sobald Snoop auftaucht.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

