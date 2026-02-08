Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Schade! Vermeulen im Skiathlon chancenlos
© gepa

Gold für Klaebo

Schade! Vermeulen im Skiathlon chancenlos

08.02.26, 13:30
Teilen

Der Steirer Mika Vermeulen ist im ersten Langlauf-Olympiabewerb wie zuletzt auch schon im Weltcup chancenlos gewesen. 

 Der 26-Jährige belegte am Sonntag in Tesero im Skiathlon über 20 km lediglich Rang 41. Den Sieg trug wie erwartet Johannes Hösflot Kläbo davon. Der Norweger feierte seinen sechsten Olympiasieg. Bei seinem ersten Einzelgold in einem Distanzrennen triumphierte er vor dem Franzosen Mathis Desloges (+2,0 Sek.) und seinem Landsmann Martin Löwström Nyenget (+2,1).

Der unter neutraler Flagge antretende Russe Saweli Korostelew und der Franzose Hugo Lapalus gingen im Kampf einer Fünfergruppe um die Podestplätze leer aus. Silbermedaillengewinner Desloges hatte bei einem der Zieldurchläufe die Strecke um einige Meter abgekürzt, kam aber mit einer gelben Karte glimpflich davon. Weltcupseriensieger und Rekordweltmeister Kläbo setzte sich im letzten längeren Anstieg scheinbar mühelos von seinen vier Begleitern ab und lief früh jubelnd zu seinem nächsten Triumph.

In den kommenden zwei Wochen könnte der in weiteren fünf Bewerben mit großen Siegchancen antretende Norweger zum erfolgreichsten Winter-Olympioniken aufsteigen, Rekordhalter sind seine Landsleute Marit Björgen und Ole Einar Björndalen mit acht Goldenen und etlichen weiteren Medaillen. Kläbos nächstes Rennen ist am Dienstag der Klassik-Sprint, Vermeulen ist erst wieder am Freitag über 10 km Skating an der Reihe. Im Skiathlon mit jeweils 10 km in der klassischen und der Skating-Technik verlor Vermeulen bereits im ersten Teil nach wenigen Minuten den Anschluss an die Spitze. Schlussendlich betrug sein Rückstand fast vier Minuten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen