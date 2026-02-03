Die letzten Stunden von Jeffrey Epstein in seiner Zelle

Am 10. August 2019 starb Jeffrey Epstein (†66) in den frühen Morgenstunden. Offiziell hat er sich selbst in einer Zelle des Metropolitan Correctional Center (MCC) in Manhattan umgebracht. Neue FBI-Dokumente erzählen seine letzten Stunden erstmals minutiös nach.

Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurde am 6. Juli 2019 festgenommen. Bei den psychologischen Untersuchungen betonte er mehrfach, dass er keine Suizidgedanken habe. Trotzdem galt Epstein für die Ermittler als Risikofall. Gründe: prominenter Name, massive Medienaufmerksamkeit, drohende lebenslange Haft.

Seinen Zellengenossen erhielt der Sexualstraftäter am 10. Juli zugewiesen. Mit Nicholas Tartaglione, Ex-Polizist und später verurteilter Vierfachmörder, teilte er sich die Zelle. Am 23. Juli fanden die Beamten Epstein zusammengerollt auf dem Zellenboden auf. Sein Hals war gerötet.

"Mein Zellengenosse wollte mich töten"

Epstein erzählte: "Mein Zellengenosse wollte mich töten!" Sein Zellengenosse widersprach dieser Schilderung. Epstein wurde danach beobachtet, aber nur für 30 Stunden. Er wurde später wieder in eine normale Zelle verlegt. Am 9. August musste Epstein vor Gericht auftauchen und führte danach ein 20-minütiges Telefonat. Das war sein letzter Kontakt mit der Außenwelt.

© U.S. Department of Justice

© U.S. Department of Justice

© U.S. Department of Justice

In der Todesnacht sind einige Fehler passiert. Am 10. August um 5 Uhr bemerken die Beamten während eines Zählappells nichts Auffälliges. Sie verzeichnen 72 Insassen als anwesend. Laut einem späteren Protokoll finden aber die Kontrollrunden um 3 Uhr und 5 Uhr nicht wie vorgeschrieben statt.

"Epstein hat sich erhängt"

Um 6:33 Uhr wird ein medizinischer Notfall gemeldet. Ein Beamter wird zitiert: "Epstein hat sich erhängt." Die Mitarbeiter geben zu: "Wir haben es vermasselt." Epstein erreicht die Krankenstation um 6:43 Uhr. Sein Puls kann nicht mehr festgestellt werden. Um 7:36 Uhr wird Jeffrey Epstein im Beekman Hospital für tot erklärt.

Fotos zeigen die erfolglosen Wiederbelebungsversuche nach dem Auffinden seines Körpers, so die "Bild". Sein Gesicht sei schon rot angelaufen und geschwollen. Am Hals sind Würgemale zu sehen, offenbar durch eine Schlinge verursacht. Laut einer CT-Aufnahme ist durch das Erhängen eine Halswirbelsäule gebrochen.