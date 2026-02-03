Ex-Mann von ehemaliger First-Lady unter Mordverdacht

Schwere Vorwürfe gegen William Stevenson: Der Ex-Ehemann der ehemaligen US-First-Lady Jill Biden wurde festgenommen.

Am Montag wurde William Stevenson an seiner Wohnadresse im US-Bundesstaat Delaware von der Polizei in Gewahrsam genommen. Dem 77-Jährigen wird Mord ersten Grades an seiner 64-jährigen Ehefrau Linda Stevenson zur Last gelegt. Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem Einsatzkräfte Ende des vergangenen Jahres zu dem Anwesen gerufen worden waren.

Einsatz wegen häuslicher Gewalt

Die Polizei von New Castle County reagierte am Samstag, 28. Dezember, spät nachts auf eine Meldung über einen häuslichen Streit im Haus der Stevensons in Wilmington. Linda wurde dort bewusstlos aufgefunden und am Sonntag, 29. Dezember, für tot erklärt. In ihrem Nachruf wurde ihr Tod als unerwartet beschrieben, wobei ihr Ehemann William darin keinerlei Erwähnung fand.

Ermittlungen am Tatort

Ermittler untersuchten das Anwesen des Paares am Dienstag, 31. Dezember, um den verdächtigen Todesfall genauer unter die Lupe zu nehmen. William Stevenson, der in den USA vor allem durch seine frühere Ehe bekannt ist, rückte dabei schnell in den Fokus der Behörden. Vor seiner Ehe mit Linda war er von 1970 bis zur Trennung im Jahr 1974 mit Jill Biden verheiratet.

Bekannte Ehevergangenheit

Jill Biden heiratete wenige Jahre nach der Trennung von Stevenson, im Jahr 1977, den späteren US-Präsidenten Joe Biden. William Stevenson, der oft auch nur "Bill" genannt wird, muss sich nun vor Gericht für den Tod seiner Frau verantworten. Die US-Behörden haben bisher keine weiteren Details zum genauen Tathergang oder einem möglichen Motiv veröffentlicht.