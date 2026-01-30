Mehr Komfort: Lufthansa & Co. führen Schlafreihen in der Economy Class ein

Jeder kennt das Problem auf Flugreisen: die Füße schlafen ein, der Rücken schmerzt und an Schlaf ist kaum zu denken. Enge Sitze, wenig Beinfreiheit und das für mehrere Stunden! Doch jetzt gibt es endlich eine Lösung: Immer mehr Fluggesellschaften bieten Schlafreihen in der Economy Class an!

Flugreisen, besonders auf langen Strecken, sind oft alles andere als angenehm. Wenn man mehr Platz möchte, bleibt meist nur die teure Option, in die Business Class zu wechseln, wo man sich zurücklehnen und entspannen kann. Doch bevor Sie tief in die Tasche greifen, sollten Sie wissen, dass es eine günstigere Alternative gibt: Schlafreihen in der Economy Class! Airlines wie Lufthansa bieten diese spezielle Option an, bei der Reisende ganze Sitzreihen buchen können und so ein deutlich komfortableres Flugerlebnis genießen.

Schlafen wie in der Business Class aber im Economy-Sitz!

Vorbei sind die Zeiten, in denen Passagiere der Economy Class ihr Nackenkissen als einzigen "Luxus" auf einem langen Flug betrachten mussten. Eine Reihe von Fluggesellschaften, darunter auch die Lufthansa, hat die sogenannte „Sleeper Row“ eingeführt.

© Getty Images

Dabei können Passagiere in der Economy Class auf Langstreckenflügen gleich eine ganze Sitzreihe mit drei oder vier Plätzen nutzen. Nach dem Boarding wartet auf den Sitzen eine dünne Matratzenauflage, die das Liegen deutlich angenehmer macht. Zusätzlich stellt die Airline eine Decke und ein Kissen in Business-Class-Qualität zur Verfügung, ein kleines Luxusgefühl in der Economy.

Die Regeln für das Luxus-Schläfchen

Es gibt ein paar Dinge, die Sie beachten müssen. Erstens: Die Schlafreihen sind nur auf Langstreckenflügen mit einer Flugzeit von mindestens elf Stunden verfügbar. Also, für den nächsten Kurztrip nach Barcelona oder London ist das nichts, aber bei einem Flug nach Tokio könnten Sie sich glücklich schätzen.

© Getty Images

Zweitens: Buchen können Sie diese Schlafreihen nur beim Check-in oder, wenn noch Plätze frei sind, direkt am Gate! Also keine Vorab-Reservierungen! Verfügbar sind sie nur, wenn es noch freie Plätze gibt. Die Kosten für die Schlafreihe variieren je nach Flug und Verfügbarkeit, liegen aber meist im Bereich von 159 bis 229 Euro.

Diese Airlines bieten eine “Sleepers Row” an

Lufthansa ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die ihren Passagieren diesen Luxus bietet. Auch andere Airlines weltweit setzen auf mehr Komfort in der Economy. Dazu zählt die japanische Fluggesellschaft ANA, die mit ihren „Couchii Seats“ die Economy-Sitze in eine gemütliche Couch verwandelt. Auch bei Air New Zealand gibt es die „Economy Skycouch“, die es ermöglicht, mehrere Sitze zu buchen. Vietnam Airlines setzt ebenfalls auf das „Sky Sofa“-Konzept, bei dem Passagiere ihre Economy-Sitze in eine breitere Liegefläche verwandeln können.

Wann sich das Upgrade lohnt

Das wichtigste Kriterium bei der Wahl einer Schlafreihe oder eines vergleichbaren Angebots ist die zusätzliche Matratzenauflage. Denn ohne diese wird das Schlafen in der Economy Class weiterhin eine Herausforderung bleiben, egal wie viel Platz Ihnen zur Verfügung steht. Wenn die Airline jedoch eine extra Matratze, eine hochwertige Decke und ein Kissen bietet, dann kann sich der zusätzliche Preis durchaus lohnen.