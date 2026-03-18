Platz 1 überrascht: Time Out kürt die schönsten Orte der Welt 2026

Sie haben Fernweh und wissen noch nicht, wohin die Reise 2026 gehen soll? Keine Sorge: Die Reise-Experten von „Time Out“ haben ihr neues Ranking veröffentlicht und die spektakulärsten Ziele der Welt gekürt. Das Beste daran: Für viele dieser Paradiese müssen Sie nicht einmal lange fliegen.

Was ist der schönste Ort der Welt? Eine Frage, die so alt ist wie das Reisen selbst und die Antwort ist für jeden anders. Inspiration gibt es dennoch: Jeder Strand, jeder See und jede Bergschlucht wurde vom weltweiten Time-Out-Netzwerk aus Reisejournalisten persönlich bereist und geprüft. Schluss mit Touristenfallen, hier warten 100 % authentische Erlebnisse. Packen Sie schon mal gedanklich die Koffer, denn diese Orte sind definitiv eine Reise wert.

Platz 1: Picos de Europa, Spanien

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Im Norden Spaniens erhebt sich ein geographisches Naturwunder: Die Picos de Europa. Nur 20 Kilometer von der Küste entfernt ragen die schroffen Gipfel stolze 2.650 Meter in die Höhe. Das Ergebnis? Ein surrealer Kontrast, bei dem Sie zwischen tiefen Bergschluchten plötzlich auf glitzernde Strände und das ungestüme Kantabrische Meer blicken. Nicht verpassen sollten Sie den majestätischen Berg Naranjo de Bulnes und die mystischen, uralten Bergdörfer Sotres und Cain.

Platz 2: Komodo-Nationalpark, Indonesien

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Ein Panorama, das Ihnen den Atem rauben wird: Vom Aussichtspunkt auf der Insel Padar blicken Sie auf drei riesige Buchten, eine mit weißem, eine mit schwarzem und eine mit pinkfarbenem Sand. Umrahmt von wilden, felsigen Hügeln wirkt das UNESCO-Welterbe wie die perfekte Filmkulisse. Kristallklares Wasser und einsame Sandbänke machen den Nationalpark zum ultimativen Hotspot für Taucher und Schnorchler.

Platz 3: Die Morgan Library & Museum in New York

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Midtown Manhattan ist oft ein stressiger Betondschungel. Doch wer dem Trubel entkommen will, findet in der Morgan Library einen fast magischen Rückzugsort. In der Bibliothek stapeln sich tausende Bücher unter einer gigantischen Renaissance-Decke. Es fühlt sich an wie in einer Kathedrale für Bücherwürmer. Der perfekte Ort, um der Hektik der Millionenmetropole zu entfliehen.

Platz 4: Douro-Tal, Portugal

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Dieses UNESCO-Weltkulturerbe ist ein optisches Meisterwerk. Das über 240.000 Hektar große Douro-Tal ist ein einziges Kunstwerk der Natur (und des Menschen). Seit 2.000 Jahren wird hier Portwein angebaut. Die steilen Hänge wurden im Laufe der Jahrhunderte in hunderte terrassenförmige Stufen verwandelt, auf denen uralte Rebstöcke wachsen. Ein faszinierendes Mosaik aus Kurven, Streifen und Texturen, das in einem glitzernden Fluss mündet.

Platz 5: Big Sur, USA

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Wenn die majestätischen Santa Lucia Mountains auf den Pazifik treffen, entsteht eine raue Schönheit, die Ihnen den Atem rauben wird. Fahren Sie den kurvenreichen Highway 1 entlang und kurven Sie durch dichte Wälder mit gigantischen Redwoods, fahren Sie an tiefen Schluchten vorbei und halten Sie auf windgepeitschten Klippen. Die Luft schmeckt nach Meersalz und duftet nach Lorbeerbäumen, während das Sonnenlicht durch den Küstennebel auf die Wellen tanzt.

Platz 6: Ullswater, England

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Nicht umsonst hat diese Region in Großbritannien Generationen von Schriftstellern und Dichtern inspiriert. Nur eine relativ kurze Zugfahrt von London entfernt, öffnet sich eine völlig andere Welt. Trotz ihrer enormen Beliebtheit punktet die weitläufige Natur am Nord- und Südufer des Sees selbst im Hochsommer mit überraschender Ruhe. Ein erfrischender Rückzugsort für die Seele.

Platz 7: Altstadt von Bologna, Italien

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Europa hat unzählige historische Zentren, aber Bologna stellt sie alle in den Schatten. Kilometerlange mittelalterliche Arkaden und ein in leuchtendem Orange und Terrakotta getauchtes Stadtbild versprühen pure Magie. Hier suchen Sie vergebens nach billigen Souvenirshops. Stattdessen stolpern Sie in altehrwürdige Buchhandlungen, historische Apotheken und Feinkostläden, von deren Decken Parmaschinken baumeln.

Die Top 20 der schönsten Orte der Welt 2026 im Überblick

Picos de Europa, Spanien Komodo-Nationalpark, Indonesien Die Morgan Library & Museum in New York Douro-Tal, Portugal Big Sur, USA Ullswater, England Altstadt von Bologna, Italien Capo Testa, Sardinien Viktoriafälle, Afrika Punakha Valley, Bhutan St John’s Co-Cathedral, Malta Disko Island, Grönland Brecon Beacons, Wales Red Rocks Amphitheatre, USA Choquequirao, Peru New Forest, England Hà Giang, Vietnam Lakeland, Finnland Lillafüred, Ungarn West Cork, Ireland

Hier lohnt sich eine Reise allemal!