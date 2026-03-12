Das sind die besten Städte der Welt 2026 - Wien nur Mittelmaß

Vergessen Sie Paris oder New York! Ein neues Ranking enthüllt jetzt die absolut angesagtesten Metropolen für 2026. Während eine australische Schönheit alle vom Thron stößt, gibt es für Wien-Fans eine herbe Enttäuschung.

Es ist das ultimative Zeugnis für alle Metropolen-Fans! Das renommierte britische Magazin „Time Out“ hat pünktlich für das Jahr 2026 die 50 besten Städte der Welt gekürt. Wer bietet das beste Nachtleben, die coolsten Museen und wo lässt es sich am günstigsten schlemmen? Für das Ranking wurden mehr als 24.000 Stadtbewohner:innen weltweit befragt und die Ergebnisse mit den Urteilen internationaler Expert:innen kombiniert.

Die Kriterien waren so vielfältig wie nie zuvor: Neben Klassikern wie Kunst, Kultur und Gastronomie spielten 2026 erstmals auch Faktoren wie Gemeinschaftsgefühl, Romantik und das echte Lebensglück eine entscheidende Rolle. Es ging um Orte, die weder überbewertet noch übermäßig teuer sind, sondern echten Unterhaltungswert bieten.

Die absolute Nummer 1: Melbourne im Rausch

Der Sieg geht dieses Jahr nach Down Under! Melbourne sichert sich den Thron als beste Stadt der Welt 2026. Die australische Metropole überzeugt vor allem die junge Generation und wurde zur drittbesten Stadt für die „Gen Z“ gewählt. Mit einer Kunst- und Kulturszene, die 92 Prozent der Einheimischen begeistert, und Mega-Events wie den Australian Open oder dem Formel-1-Grand-Prix, ist in Melbourne Langeweile ein Fremdwort.

© Getty Images

Shanghai & Edinburgh auf dem Podest

Silber geht an die chinesische Megacity Shanghai. Der Clou: Shanghai ist in Sachen Erschwinglichkeit unschlagbar! 88 Prozent der Bewohner schwärmen von den niedrigen Preisen fürs Essengehen, und wer gerne Kaffee trinkt, findet hier die höchste Dichte an Spezialitäten-Bars weltweit. Zudem punktet die Stadt als extrem fahrradfreundlich.

© Getty Images

Auf Platz 3 landet die schottische Perle Edinburgh. Hier wohnen 2026 die glücklichsten Menschen: Sensationelle 91 Prozent der Einwohner geben an, in ihrer Stadt pure Lebensfreude zu empfinden. Edinburgh überzeugt zudem mit herrlicher Gastronomie, viel Grün und einer extremen Fußgängerfreundlichkeit.

© Getty Images

Wien auf Platz 44

Österreich rutscht im Ranking ab. Während Wien im letzten Jahr noch auf Platz 30 rangierte, reicht es beim Time Out Index 2026 nur für einen enttäuschenden 44. Platz. Unsere Bundeshauptstadt liegt damit weit hinter Städten wie Krakau (16) oder Zürich (11) zurück.

Die Top 20 der besten Städte der Welt 2026 im Überblick:

Platz 1: Melbourne (Australien)

Platz 2: Shanghai (China)

Platz 3: Edinburgh (UK)

Platz 4: London (UK)

Platz 5: New York (USA)

Platz 6: Kapstadt (Südafrika)

Platz 7: Mexiko-Stadt (Mexiko)

Platz 8: Bangkok (Thailand)

Platz 9: Seoul (Südkorea)

Platz 10: Tokio (Japan)

Platz 11: Zürich (Schweiz)

Platz 12: Rio de Janeiro (Brasilien)

Platz 13: Kopenhagen (Dänemark)

Platz 14: São Paulo (Brasilien)

Platz 15: Hongkong

Platz 16: Krakau (Polen)

Platz 17: Porto (Portugal)

Platz 18: Guadalajara (Mexiko)

Platz 19: Madrid (Spanien)

Platz 20: Valencia (Spanien)

Egal ob Melbourne, Shanghai oder Edinburgh, eines ist sicher: Diese Städte-Highlights gehören 2026 definitiv auf jede Bucket List!