Perfekte Fotolocation: Die schönsten Kirschblüten-Spots in Wien 2026

Von Ende März bis Mitte April verwandelt sich Wien in ein absolutes Frühlingsparadies. Wir verraten Ihnen, wo Sie die spektakulärsten Fotos für Ihren Instagram-Feed schießen können und wo das Kirschblüten-Spektakel 2026 am schönsten ist.

Der Frühling in Wien ist jedes Jahr aufs Neue eine wahre Augenweide. Wenn die Temperaturen steigen, explodiert die Stadt förmlich in bunten Farben. Wer sich das zauberhafte (und extrem fotogene) Spektakel der Kirschblüte nicht entgehen lassen will, sollte die schönsten Spots kennen. Wir verraten Ihnen, wo Sie die besten Fotolocations der Stadt finden.

Stadtpark

Der Stadtpark ist nicht nur einer der ältesten und bekanntesten Parks der Stadt, sondern im Frühling auch ein echtes Blütenparadies. Einige der imposanten Kirschbäume thronen hier schon seit Jahrzehnten. Halten Sie vor allem auf der Höhe des Hotels Hilton und rund um die Stubenbrücke Ausschau. Bei einem Spaziergang entlang des Teiches, wenn sich das rosa Blätterdach über das Wasser neigt, fühlen Sie sich wie in einem japanischen Garten.

Setagayapark

Das ist wohl der Hotspot schlechthin! Dieser Ort wurde förmlich für den Frühling geschaffen. Sobald die unzähligen japanischen Kirschbäume in den Himmel sprießen, wird der Park zu einer Oase der Ruhe und Besinnung. Der perfekte Ort, um den Alltagsstress auszublenden und verträumte Bilder unter blühenden Bäumen zu schießen.

Kurpark Oberlaa

Sie suchen nach dem perfekten Fotospot, möchten aber den großen Menschenmassen aus dem Weg gehen? Dann ab in den Süden zum Kurpark Oberlaa! Die weitläufigen Grünanlagen bieten nicht nur ein extrem entspanntes Ambiente, sondern auch ein unglaubliches Farbspektakel. Hier können Sie das rosa Wunder in aller Ruhe genießen und bei einem ausgedehnten Spaziergang den Frühling in vollen Zügen einatmen.

Hainburger Weg

Der Hainburger Weg im südlichen Teil Wiens ist vielleicht (noch) ein kleiner Geheimtipp, aber genau das macht ihn so besonders. Eingebettet in eine malerische Landschaft säumen prachtvolle Kirschbäume den Weg. Wenn diese in voller Blüte stehen, radeln oder spazieren Sie direkt durch ein echtes Frühlingsmärchen. Ein traumhafter Spot für Ausflüge am Wochenende.

Kirschenhain auf der Donauinsel

Direkt am Wasser blühen die Bäume in zarten Tönen. Der Kirschenhain auf der Donauinsel ist das absolute Highlight für Romantiker und Fotografie-Liebhaber. Wenn am Abend die "Golden Hour" anbricht und das warme Licht der sinkenden Sonne die zarten Blütenblätter trifft, leuchtet der Hain noch intensiver. Ein absolutes Muss für alle Fans: Das Kirschenhainfest am 22.04.2026.

Mexikoplatz

Sie suchen die perfekte Fotokulisse? Dieser Platz ist von herrlich blühenden Kirschbäumen gesäumt. Positionieren Sie sich am besten auf dem Vorplatz der majestätischen Franz-von-Assisi-Kirche. Das alte Gemäuer im Hintergrund und das rosa Blütenmeer im Vordergrund ergeben einen Kontrast, der auf Instagram garantiert für viele Likes sorgt.

Kirschblütenpark

Unweit des Donauzentrums erstreckt sich ein brandneues, 30.000 Quadratmeter großes Areal, das den Kirschblüten sogar seinen Namen verdankt. Das moderne Projekt "Kirschblüte" punktet nicht nur als cooles Wohn- und Dienstleistungsquartier, sondern eben auch mit satten Grünflächen und natürlich unzähligen namensgebenden Kirschbäumen.