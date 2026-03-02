Sommer-Feeling im Mai: Diese Traumziele sind nicht weit weg

Warum bis zum Juli warten, wenn man den Strand im Mai fast für sich alleine hat? Wenn Sie sich überfüllte Strände, schwitzende Touristenmassen und astronomische Preise sparen wollen, sollten Sie diese Traumdestinationen kennen. Und das Beste: Sie sind nur einen Katzensprung entfernt.

Im Meer baden, mit einem Cocktail in der Sonne liegen und barfuß am Strand spazieren: Das geht alles schon im Mai. Das Beste daran: Sie müssen dafür keine halbe Weltreise antreten! Europa lockt mit fantastischen Zielen, die Sommer pur versprechen. Wir verraten Ihnen 7 Traumdestinationen, an denen Sie den Strand (fast) ganz für sich allein haben.

Toskana, Italien

© Getty Images

Im Mai zeigt sich die Toskana von ihrer schönsten Seite. Bei herrlichen 24 Grad blühen Bäume und Wildblumen in voller Pracht, während die sonst so überlaufenen Gassen der Städte noch wunderbar friedlich sind. Es ist auch die beste Reisezeit für einen romantischen Roadtrip! Entdecken Sie die Kulturzentren Florenz, Siena und Pisa ganz entspannt bei einer Sightseeingtour, bevor Sie sich in die malerischen Landschaften zurückziehen, um erstklassigen Wein und frisches Olivenöl zu verkosten.

Zadar, Kroatien

© Getty Images

Sommerfeeling ohne Handtuchschlacht? Dann nichts wie ab nach Zadar! Die Sonne scheint im Mai zuverlässig, die Temperaturen sind herrlich warm und Mutige wagen bereits den ersten Sprung ins glasklare Meer. Das Highlight: Die Region rund um Zadar ist ein echtes Naturparadies. Erkunde per Boot die unzähligen kleinen vorgelagerten Inseln oder mach einen Tagesausflug in die beeindruckenden Nationalparks.

Zakynthos, Griechenland

© Getty Images

Der Mai ist ohne Zweifel die beste Reisezeit für Griechenland. Ob auf dem Festland oder den Inseln, Sie können nicht nur mit verlässlichem Badewetter rechnen, sondern auch zusehen, wie die Natur in einer wahren Farbenpracht explodiert. Auf Zakynthos sind die Hotel- und Flugpreise im Mai noch deutlich günstiger als in der Hauptsaison. Das heißt: Mehr Budget für Tzatziki, Moussaka und Bootstouren!

Sardinien, Italien

© Getty Images

Karibisches Meerwasser, bezaubernde Fischerdörfchen und historische Altstädte. Sardinien gehört völlig zu Recht zu den beliebtesten Urlaubsinseln Europas. Wer im Mai reist, hat das Paradies fast für sich. Bei durchschnittlich 24 Grad sind die Traumstrände wunderbar leer. Wenn Sie schon im Frühsommer unbedingt ins Wasser wollen, sollten Sie die Costa del Sud ansteuern! An der Südwestküste ist es im Mai besonders warm.

Gozo, Malta

© Getty Images

Südlich von Sizilien wartet ein echtes Juwel: Die kleine Malta-Schwester Gozo. Hier fühlt sich der Mai an wie ein sanfter Einstieg in den Sommer. Es ist warm genug für ausgiebige Badetage, aber die typischen Touristenströme lassen noch auf sich warten. Hier kommen Sie zwischen imposanten Kalksteinklippen, türkisblauem Meer und verschlafenen Dörfern sofort in den Urlaubsmodus.

Algarve, Portugal

© Getty Images

Portugal gehört ganz oben auf die Bucket-List für den Frühling. Besonders die Algarve, Portugals südlichste Region, raubt einem mit ihrer meterhohen, goldgelben Felsküste den Atem. Da der Mai noch zur Vorsaison zählt, entgehst du dem Trubel der Sommermonate. Die Temperaturen sind noch nicht so drückend heiß wie im Hochsommer und es herrscht das absolute Traumwetter für die perfekte Mischung aus Städte-Trips, Küstenwanderungen und ersten Strandtagen.