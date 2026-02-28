28.2.2026 – 6.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Vorsicht, rückläufiger Merkur: Diese Sternzeichen müssen jetzt besonders stark sein

Wenn plötzlich das Date in letzter Sekunde gecancelt wird, der Laptop streikt oder die Stimmung am Tiefpunkt ist, wissen wir genau: Der rückläufige Merkur ist zurück. Wir verraten Ihnen, welche Sternzeichen jetzt besonders starke Nerven brauchen!