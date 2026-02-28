28.2.2026 – 6.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (28.2.2026 – 6.3.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Es ist die letzte Woche unter der verträumten Fische-Venus, die vor allem emotionale Sicherheit braucht. Gut, wenn Sie in Ruhe darüber reden können.
- Gesundheit: Etwas vorsichtiger bis Montag, muten Sie sich nicht zu viel zu! Sie brauchen jetzt einen langen Atem.
- Beruf: Es darf geredet und verhandelt werden, möglichst umfassend und geduldig, ohne zu drängen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Man wünscht sich viel Verständnis und mentalen Rückhalt, an den man sich anlehnen kann. Auch wenn Sie gestresst sind, muss viel Zeit zum Reden sein.
- Gesundheit: Mars fordert Sie immer noch, besonders bis Montag. Also Energie sparen! Ab Dienstag wird es leichter.
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen bis Donnerstag zu! Da finden sich eher gute Kompromisse.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Die eher schwierige Phase unter der immer wieder verunsichernden Fische-Venus ist Ende der Woche überstanden. Ab Donnerstag kriegt die Liebe Aufwind.
- Gesundheit: Von Montag bis Mittwoch stehen Sie wieder unter großer nervlicher Anspannung. Schalten Sie zurück!
- Beruf: Bis Mittwoch ist Zurückhaltung geboten. Ab Donnerstag läuft es besser für Ihre Interessen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Nutzen Sie diese Woche möglichst geduldig und tolerant, um den Zusammenhalt zu festigen. Wenn Sie nicht kompromissbereit sind, kann es kritisch werden.
- Gesundheit: Tun Sie diese Woche noch viel für Ihre Schönheit, denn bis Freitag ist Ihnen Venus noch sehr gewogen.
- Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihren Vorstellungen! Damit könnten Sie sich auch finanziell schaden.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Treten Sie bis Montag nicht zu fordernd auf. Damit würden Sie nur Widerstand provozieren. Ab Freitag ist Ihnen Venus sehr gewogen. Gedulden Sie sich!
- Gesundheit: Verordnen Sie sich bis Montag absolute Schonung! Ab Dienstag zeigt Ihre Formkurve wieder nach oben.
- Beruf: Alles noch sehr unausgegoren. Nehmen Sie sich daher viel mehr Zeit für Ihre neuen Pläne!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Die frustrierende, verunsichernde Venus-Opposition ist Ende der Woche überstanden. Lassen Sie daher Probleme und Krisen bis Mittwoch nicht eskalieren!
- Gesundheit: Die Nervenbelastung könnte bis Mittwoch wieder zunehmen. Gelassenheit ist das richtige Gegenrezept.
- Beruf: In finanziellen Fragen ist immer noch große Vorsicht geboten. Also den Sparstift ansetzen!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Sie steuern auf eine Venus-Opposition zu, die für Turbulenzen sorgen könnte. Es wäre klug, wenn Sie den Bogen mit Ihren Ansprüchen nicht überspannen.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich bis Montag und am Donnerstag und Freitag wieder einmal mehr Zeit für Ihre Schönheit!
- Beruf: Schließen Sie Verhandlungen bis Freitag ab! Vor allem, wenn es um finanzielle Fragen geht.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Stecken Sie bis Montag lieber ein bisschen zurück: Einengung und Eifersucht verträgt man da gar nicht. Mehr Vertrauen in Ihr Gegenüber: Man liebt Sie!
- Gesundheit: Legen Sie bis Montag den Schongang ein, um sich nicht zu überfordern. Sie brauchen viel mehr Pausen.
- Beruf: Jetzt sind Geduld und Verhandlungsgeschick gefragt. Ohne Kompromisse wird es nicht gehen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Die unruhige Phase ist schon so gut wie überstanden. Ab Ende der Woche ist Ihnen Venus sehr gewogen. Es lohnt sich also, sich in Zurückhaltung zu üben.
- Gesundheit: An Energie mangelt es nicht. Sie laufen nur Gefahr, Ihre Nerven ab Montag wieder mal zu überfordern.
- Beruf: Warten Sie mit Initiativen und Vorschlägen bis Donnerstag zu! Da haben Sie bessere Karten.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Nutzen Sie von Montag bis Mittwoch die Chance, das Miteinander nachhaltig zu stärken und damit auch möglichen Problemen ab Ende der Woche vorzubeugen!
- Gesundheit: Ganz cool bis Montag! Am Dienstag und Mittwoch sind Sie in Hochform. Danach heißt es zurückschalten!
- Beruf: Sichern Sie sich finanziell vernünftig ab, um für neue Herausforderungen gerüstet zu sein.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Noch ist Träumen erlaubt. Es wird aber langsam Zeit, am Boden der Tatsachen zu landen und zu überlegen, wie und mit wem Sie Nägel mit Köpfen machen.
- Gesundheit: Der Stresspegel steigt zusehends. Es wäre gut, wenn Sie sich ein paar freie Tage verschaffen könnten.
- Beruf: Die Wahrheit liegt bekanntlich in der Mitte. Bemühen Sie sich daher um gute Kompromisse!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Bis Freitag steht Venus noch in Ihrem Zeichen. Singles, die immer noch nicht fündig geworden sind, sollten deshalb unbedingt die Initiative ergreifen.
- Gesundheit: Treten Sie von Montag bis Mittwoch lieber ein bisschen kürzer, um Ihre Nerven nicht zu überfordern!
- Beruf: Verzichten Sie bis Mittwoch auf Diskussionen und begnügen Sie sich damit, sich abzusichern!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90