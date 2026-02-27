Armani und Cavalli machen die Mailänder Fashion Week zum absoluten Star-Magneten

In Mailand jagt derzeit ein Highlight das nächste und wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Die Shows von Emporio Armani und Roberto Cavalli übertrafen in dieser Saison alle Erwartungen und holten die absolute A-Liste in die heiß begehrte erste Reihe.

Die Mailänder Fashion Week ist in vollem Gange und beweist einmal mehr: Sie ist das absolute Nonplusultra im Mode-Kalender! Von 24. Februar bis zum 2. März 2026 verwandelt sich die italienische Metropole in den Place-to-be für alle Style-Ikonen. Wer hier einen Platz in der Front Row ergattert, hat es geschafft. Doch nicht nur das Promi-Aufgebot sorgte in diesen Tagen für Blitzlichtgewitter, auch auf dem Laufsteg wurden völlig neue, atemberaubende Wege eingeschlagen.

Die neue Ära bei Emporio Armani

Es war ein historischer Moment für das Haus Armani: Erstmals lag die alleinige kreative Verantwortung für die Damen- und Herrenkollektion bei Silvana Armani und Leo Dell’Orco, den kreativen Erben des großen Giorgio Armani.

Die Designer präsentierten die gesamte facettenreiche Welt von Emporio Armani und legten sogar noch eine Schippe drauf. Ob die perfekte Alltags-Jacke, ein eleganter Mantel oder gar Frack und weiße Fliege für den großen Auftritt: Diese Kollektion ließ keine Wünsche offen. Mit federndem Schritt und oft paarweise eroberten die Models den Catwalk. Der Vibe? Eine meisterhafte Mischung aus modernen Hipstern, klassischen Preppies und schickem Landadel.

Starpower in der Front Row

Der eigentliche Hingucker saß jedoch in der ersten Reihe: Kendall Jenner! Das 30-jährige Supermodel verbrachte gleich mehrere Tage in Mailand, um die Fashion Week hautnah mitzuerleben. Bei Armani bewies sie, dass weniger oft mehr ist. In einem schlichten, schwarzen Midikleid verkörperte sie pure Eleganz.

An ihrer Seite: Hollywood-Hottie Nicholas Galitzine. Die beiden wirkten so perfekt aufeinander abgestimmt, dass die Gerüchteküche in Mailand bereits brodelt. Bahnt sich hier etwa ein neuer Mega-Deal oder gar eine Kooperation an?

Dark Romance & Nackt-Kleider bei Cavalli

Ein drastischer Stimmungswechsel erwartete das Publikum bei der Herbst/Winter-Show 2026 von Roberto Cavalli. Wer laute Animalprints und knallige Farben erwartete, wurde überrascht: Kreativdirektor Fausto Puglisi tauchte das italienische Luxushaus in eine dunklere, reduzierte Ästhetik. Das Vermächtnis des verstorbenen Roberto Cavalli, furchtlose Sinnlichkeit und maximalistischer Glamour, blieb spürbar, wurde jedoch durch eine kontrollierte, geheimnisvolle Linse neu interpretiert.

„Vielschichtiges Schwarz“ ist das neue Motto. Wir sahen transparente Spitzenbodys, die auf dramatische Feder-Röcke trafen. Fransen und XXL-Pelzmäntel über ultra-knappen Bralettes sorgten für puren Glamour und eine ordentliche Portion Drama.

Hochkarätige Gästeliste

Passend zur Kollektion war auch die Front Row bei Cavalli spektakulär. Rap-Queen Megan Thee Stallion sorgte für Schnappatmung: In einem fast komplett transparenten, bedruckten Cavalli-Dress setzte sie ihre Kurven perfekt in Szene und überließ nur wenig der Fantasie.

Neben ihr strahlten Stars wie Chiara Ferragni, Coco Jones und Becky G um die Wette und machten die Cavalli-Show zum ultimativen Star-Magneten dieser Saison.