Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 27.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Gehen Sie mit Ihrem Gegenüber viel sanfter und verständnisvoller um! Beruf: Verkneifen Sie sich impulsive Reaktionen und denken Sie länger nach!

Verkneifen Sie sich impulsive Reaktionen und denken Sie länger nach! Fitness:Stress kann sich auf Kopf und Magen schlagen. Straffen Sie Ihr Pensum!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Es darf ruhig etwas romantischer sein, wenn es nicht beengend wird. Beruf: Sehen Sie sich um und bereinigen Sie, was in Ordnung zu bringen ist!

Sehen Sie sich um und bereinigen Sie, was in Ordnung zu bringen ist! Fitness:Besinnen Sie sich auf eine gesündere Lebensweise, speziell beim Essen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Wer mit Gefühlen rücksichtslos umgeht, könnte sich selbst verletzen. Beruf: Lassen Sie sich mehr Zeit! Es kommt auf Sorgfalt und Genauigkeit an.

Lassen Sie sich mehr Zeit! Es kommt auf Sorgfalt und Genauigkeit an. Fitness:Weniger Tempo, mehr Achtsamkeit! Aus der Ruhe erwächst neue Kraft.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Bleiben Sie cool und geduldig! Man kommt heute bestimmt auf Sie zu. Beruf: Auf zu erfolgreichen Einigungen und Abschlüssen! Nicht zu kleinlich!

Auf zu erfolgreichen Einigungen und Abschlüssen! Nicht zu kleinlich! Fitness:Achten Sie besser auf Ihre Bedürfnisse und tun Sie sich etwas Gutes!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Gehen Sie achtsam und feinfühlig auf die Wünsche Ihres Gegenübers ein! Beruf: Schauen Sie sich mögliche Probleme genau an, um Fehler zu vermeiden!

Schauen Sie sich mögliche Probleme genau an, um Fehler zu vermeiden! Fitness:Stress ist nur kontraproduktiv. Im Zweifel eher einen Schritt zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Wenn man bei Ihnen Verständnis findet, ist wieder mehr Nähe möglich. Beruf: Seien Sie einfach hilfreich zur Stelle, wenn andere überfordert sind!

Seien Sie einfach hilfreich zur Stelle, wenn andere überfordert sind! Fitness:Gefühlvoller, nicht zu kopflastig! Vertrauen Sie auf Ihre Intuition!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Vorsicht! Rücksichtsloses Verhalten könnte man Ihnen sehr übelnehmen. Beruf: Gehen Sie auf Einwände und Vorschläge ein, statt nur Druck zu machen!

Gehen Sie auf Einwände und Vorschläge ein, statt nur Druck zu machen! Fitness:Wer nicht freiwillig auf die Bremse steigt, könnte dazu genötigt sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Auch wenn es stressig ist: Nehmen Sie sich heute Zeit für die Liebe! Beruf: Sorgen Sie für Kontrolle! Aus taktischen Gründen lieber unauffällig.

Sorgen Sie für Kontrolle! Aus taktischen Gründen lieber unauffällig. Fitness:Ein perfekter Tag für Ihre Schönheit. Positives Feedback inklusive.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Langsamer, einfühlsamer und kuscheliger! Dann geht auch wieder mehr. Beruf: Halten Sie inne und nutzen Sie die Gelegenheit, Fehler zu korrigieren!

Halten Sie inne und nutzen Sie die Gelegenheit, Fehler zu korrigieren! Fitness:Weniger Stress, mehr Aufmerksamkeit für Ihre seelischen Bedürfnisse!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Halten Sie sich mit Kritik zurück! Die könnte sehr verletzend wirken. Beruf: Seien Sie kooperativ! Vor allem vorsichtiger mit Schuldzuweisungen!

Seien Sie kooperativ! Vor allem vorsichtiger mit Schuldzuweisungen! Fitness:Gönnen Sie sich mehr Pausen! Hilfe dürfen Sie ruhig auch annehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Es könnte viel Gefühl ins Spiel kommen. Gehen Sie achtsam damit um! Beruf: Erst mal die Prioritäten sortieren! Was muss dringend erledigt werden?

Erst mal die Prioritäten sortieren! Was muss dringend erledigt werden? Fitness:Gehen Sie konzentriert vor! Und mehr Augenmerk auf Ihre Gesundheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Singles sollten sich heute umsehen, Gebundene wieder mal kuscheln. Beruf: Auch wenn Sie klare Vorstellungen haben: Alle Aspekte genau prüfen!

Auch wenn Sie klare Vorstellungen haben: Alle Aspekte genau prüfen! Fitness:Ein Tag für Schönheitsmaßnahmen, die Ihr Selbstwertgefühl stärken.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.