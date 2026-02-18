Verhandlungen auf Eis: Laimer bestätigt Stillstand beim FC Bayern

FC Bayern München und Konrad Laimer treten in Sachen Vertragsverlängerung derzeit auf die Bremse. Von intensiven Gesprächen kann keine Rede sein – das bestätigt der ÖFB-Teamspieler nun selbst.

„Im Moment gibt es nicht viele Gespräche. Ich bin noch entspannt. Man darf sich nicht einen zu großen Kopf machen“, sagte der 28-Jährige der Sport Bild. Ein Satz, der zwischen den Zeilen viel verrät: Die Verhandlungen liegen vorerst auf Eis. Laimer steht in München noch bis 2027 unter Vertrag. Grundsätzlich besteht auf beiden Seiten Interesse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit. Doch bei den finanziellen Vorstellungen gehen die Meinungen offenbar auseinander.

Deutliche Differenzen beim Gehalt

Nach übereinstimmenden Berichten soll der deutsche Rekordmeister dem vielseitigen Rechtsverteidiger ein Jahresgehalt zwischen acht und neun Millionen Euro angeboten haben. Dem Vernehmen nach liegt Laimers Erwartung deutlich höher – im Bereich von zwölf bis 15 Millionen Euro jährlich. Als Stammkraft und verlässlicher Leistungsträger sieht er seinen auf mittlerweile 32 Millionen Euro geschätzten Marktwert entsprechend angesetzt.

Die Differenz ist beträchtlich – und sorgt aktuell für Stillstand. Von einem endgültigen Bruch kann jedoch keine Rede sein. Vielmehr scheint es eine Phase des Abtastens zu sein, in der beide Seiten ihre Positionen neu justieren.

Real Madrid beobachtet die Lage

Einziges Problem, zumindest für den amtierenden Meister. Die Funkstille in München bleibt international nicht unbemerkt. Laut dem spanischen Portal fichajes beschäftigt sich Real Madrid mit einer möglichen Verpflichtung des Österreichers. Bei den Königlichen besteht auf der rechten Abwehrseite Handlungsbedarf. Neuzugang Trent Alexander-Arnold sucht noch nach seiner Konstanz, während Kapitän Dani Carvajal nach seinem Kreuzbandriss nicht an frühere Topform heranreicht. Zudem läuft dessen Vertrag im Sommer aus.

Laimer passt ins Anforderungsprofil: flexibel einsetzbar, laufstark, taktisch diszipliniert. Ob als rechter Verteidiger oder im defensiven Mittelfeld – der Salzburger gilt als klassischer Teamspieler mit hoher Spielintelligenz.

Entscheidende Monate stehen bevor

Noch ist Zeit. Noch gibt es keine Eskalation. Doch die kommenden Monate dürften richtungsweisend werden. Bleibt es ruhig, könnte sich die Tür für andere Interessenten weiter öffnen. Kommt Bewegung in die Gespräche, wäre eine Verlängerung weiterhin realistisch. Laimer selbst gibt sich gelassen. Doch im Hintergrund dürfte längst intensiv gerechnet und sondiert werden. Denn wenn es in München ruhig ist, hören andere ganz genau hin.