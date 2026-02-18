Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Katharina Huber Slalom
© Getty, APA

Verpokert

ÖSV-Coach Schuld an Slalom-Debakel für unsere Frauen

18.02.26, 11:07
Teilen

ÖSV-Coach Klaus Mayrhofer wollte im 1. Durchgang des Damen-Slalom unseren Starterinnen einen Vorteil verschaffen, das ging gehörig schief.

Für die ÖSV-Läuferinnen besteht nach dem ersten Durchgang des Damen-Slalom bei den Olympischen Spielen in Cortina nur noch eine Mini-Chance auf eine Medaille. Katharina Huber liegt zur Pause als unsere Beste auf Platz 9. Für Wirbel sorgte dabei allerdings ihr Coach Klaus Mayrhofer.

Der ÖSV-Coach fungierte als Kurssetzer und sorgte damit für Wirbel. Im Fokus waren zwei aufeinanderfolgende Haarnadeln, die auf unterschiedliche Arten fahrbar waren. Mit diesem Trick, den selbst der erfahrene ORF-Experte Thomas Sykora als "kniffligste Kurssetzung" bezeichnete, erhoffte man sich einen Vorteil im Medaillenkampf.

Kurs-Trick geht schief

Doch im Rennen kam alles ganz anders. Während US-Dominatorin Mikaela Shiffrin überlegen in Führung liegt, hat unser Quartett einen riesigen Rückstand. Huber auf Platz 9 (+1,55), Katharina Truppe auf Platz 10 (+1,64) und Katharina Gallhuber auf Platz 25 (+2,57) haben nur noch eine Mini-Chance auf Edelmetall.

Noch schlimmer kam es für Olympia-Debütantin Lisa Hörhager. Auf Platz 32 mit 3 Sekunden Rückstand darf sie erst nach der Entscheidung im 2. Durchgang den Olympia-Slalom bestreiten. Das hat man sich im ÖSV-Team definitiv anders vorgestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen