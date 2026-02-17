Doping-Skandal: Russischer Biathlet verweigert Gold-Rückgabe

Der ehemalige russische Biathlet Anton Schipulin weigert sich seine wegen Doping aberkannte Goldmedaille zurückzugeben. Beim russischen Sender "Match TV" meinte er gar: "Nein, weshalb? Ich habe sie erkämpft. Sie ist meine und ich werde sie nicht zurückgeben."

Das Datum ist 2014, es finden gerade die Olympischen Winterspiele in Sotschi statt und in der Biathlon-Staffel jubelt Russland über Gold. Nur wenig später deckt die New York Times einen groß angelegten, vom Staat Russland gestützten, Doping-Skandal auf.

Darunter auch der Biathlet Jewgeni Ustjugow. Nach jahrelangem Streit werden zahlreiche Medaillen aberkannt, darunter auch die Goldene in der Biathlon-Staffel. Nun der Sprung ins Jahr 2026, genauer gesagt den 15. Februar, an dem die deutsche Staffel rund um Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp ihre rückwirkend anerkannten Goldmedaillen erhielten.

Schipulin: Gebt Russland "Flagge und Hymne zurück"

Allerdings nicht unbedingt die wahren Medaillen von damals. Denn Anton Schipulin weigert sich seine Medaille ans Internationale Olympische Komitee (IOC) zurückzugeben. Er habe sie erkämpft und es ist seine Medaille.

Damit aber noch nicht genug, denn auf seinem Instagram-Profil schießt der heute 38-Jährige sogar noch nach. Erst wenn den russischen Sportlern "die Flagge und die Hymne zurückgegeben" werden und das IOC aufhört, diese mit neutralem Status "zu erniedrigen", wäre er bereit, die Medaille abzutreten.

"Russe hätte Kratzer drauf gemacht"

Der nunmehrige Goldmedaillen-Besitzer Lesser antwortete auf die Frage, ob er denn eine originale Medaille bekommen hätte, so: "Ich denke mal nicht, weil keine Kratzer dran sind. Ich unterstelle jetzt mal dem Russen, dass er bestimmt noch mal einen Kratzer drauf gemacht hätte, bevor er sie weggeschickt hätte."

Das deutsche Team leitete die Silbermedaillen an das IOC weiter, diese bekamen die Österreicher Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger und Simon Eder. Russische Biathletinnen und Biathleten sind bei den Winterspielen in Italien nicht dabei.