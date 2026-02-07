Alles zu oe24VIP
Tom Brady
Tom Brady

DAS ist der Grund

Super-Bowl-Aufreger: Patriots-Legende Tom Brady drückt Seattle Seahawks die Daumen

07.02.26, 15:39
Teilen

Vor dem Super Bowl am Sonntag sorgt eine Aussage von Tom Brady für Wirbel. 

Sechs Mal gewann Tom Brady den Super Bowl mit den New England Patriots und machte die Franchise damit im Alleingang zum Rekord-Champion der NFL. Doch wer den legendären Quarterback dieser Tage fragte, wer am Sonntag das Finale der besten Football-Liga der Welt gewinnen wird, hörte eine überraschende Antwort.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) treffen die Patriots im Super Bowl LX auf die Seattle Seahawks. Es ist das Re-Match für das Endspiel 2015, als Tom Brady sein Team zum Titel führte. Die Patriots werden auf jeden Fall Geschichte schreiben. Entweder kürt man sich zum alleinigen Rekordmeister oder kassiert die sechste Final-Niederlage, so viele wie kein anderes Team zuvor.

Nach drei Jahren war es Brady, der in seinem zweiten Jahr in der Liga 2002 die Pats endlich erlöste und überraschend zum Sieg gegen die St. Louis Rams führte. In dieser Saison wurden immer mehr Vergleiche zwischen Brady und seinem designierten Erben im Vorort von Boston gezogen.

Maye tritt in seine Fußstapfen

In den Statistiken liegt Maye teilweise sogar vor dem "G.O.A.T." und nun zog er ebenfalls in seiner zweiten Saison ins Endspiel ein. Allerdings drückt die Ikone aus New England, Brady, nicht dem Verein die Daumen, der ihn groß gemacht hat.

In einem Interview im Vorfeld des Spiels der Spiele erklärte er, warum das so ist, obwohl er noch vor wenigen Wochen ein "Patriot auf Lebenszeit zu sein". Dahinter steckt gar nicht der Neid, dass es nun einen Spieler gibt, der das Team wieder zu Erfolgen führt. Vielmehr steckt seine Rolle als Anteilseigner der Las Vegas Raiders dahinter.

Neue Priorität

Denn mit dem Team aus der Glücksspiel-Metropole will Brady nun nach den Sternen greifen. Dafür soll ab nächster Saison Klint Kubiak als Head Coach die jahrelange Krise beenden. Kubiak ist am Sonntag noch als Offensive Coordinator der Seahawks im Einsatz.

"Natürlich hoffe ich, dass unser zukünftiger Cheftrainer den Super Bowl gewinnt", erklärte Brady. Dennoch wird er sich freuen, wenn die Patriots gewinnen. So weiß er zumindest, dass er heuer das Spiel richtig genießen kann.

