Super Bowl in Europa? HIER fällt die Entscheidung

Kurz vor dem Super Bowl am 8. Februar laufen die Spekulationen, wo die großen Football-Endspiele in den nächsten Jahren stattfinden, auf Hochtouren.

Milliarden Football-Fans auf der Welt fiebern jetzt schon dem Super Bowl LX am 8. Februar in Santa Clara, der Heimat der San Francisco 49ers, entgegen. Die NFL überlässt bei dem Mega-Event rein gar nichts dem Zufall. Die nächsten beiden Final-Orte stehen auch schon fest.

2027 steigt das Endspiel zum zweiten Mal im SoFi-Stadium von Los Angeles und ein Jahr später in Atlanta. Wie die BILD nun berichtet, soll 2029 das Finale wieder in Las Vegas stattfinden. Die endgültige Entscheidung, wo die Spiele stattfinden, entscheidet sich beim nächsten Meeting der 32 Klub-Besitzer mit den Liga-Bossen rund um Commissioner Roger Goodell im kommenden Herbst.

Die NFL legt die Super Bowls immer für die kommenden drei Jahre fest. Las Vegas hat sich auch für die Ausrichtungen 2029, 2030 und 2031 beworben. Für die letzten beiden Termine sind gleich mehrere Orte heiße Anwärter. New Orleans möchte das meistgesehene TV-Event der Welt zum zwölften Mal erhalten und damit der alleinige Rekordhalter werden. New Orleans kommt allerdings aufgrund des ansonsten zeitgleich stattfindenden "Mardi Gras" nur für den Super Bowl LXV 2031 in Frage.

Vier Städte bekommen neue Mega-Stadien

In Jacksonville, Nashville, Kansas City und Washington entstehen in den nächsten Jahren neue Stadien, die allesamt den Anforderungen der Liga entsprechen. Denn für den Zuschlag muss ein Stadion entweder in einer Gegend sein, die im Februar nicht zu kalt ist, oder ein vollständig überdachtes Stadion bieten.

Während es in Jacksonville warm genug wäre, erhalten Nashville, Kansas und die US-Hauptstadt Washington moderne Event-Hallen. Und es gibt noch einen weiteren heißen Kandidaten. Die NFL treibt ihre Export-Pläne weiter voran. In Zukunft will man 16 Liga-Spiele pro Jahr außerhalb der USA austragen, damit würde jedes Team einmal auf einem anderen Kontinent auflaufen.

Erster Super Bowl außerhalb der USA

In weiterer Folge soll früher oder später auch ein Super Bowl in Europa stattfinden. Der wahrscheinlichste Austragungsort dafür wäre derzeit London, das mit Matches im Wembley-Stadion und dem Tottenham-Stadium, das mit Geld der NFL finanziert wurde, sich als Standort bereits etabliert hat. 2030 könnte also noch zu früh kommen, Europa wird auf die Premiere wohl noch mindestens sechs Jahre warten müssen.

© Getty

Zusätzlich könnte in einigen Jahren auch eine eigene Europa-Division in die Liga integriert werden. Ein Team aus Großbritannien und Deutschland gilt dabei als Fixstarter, weitere Kandidaten sollen vor allem Spanien und Frankreich sein.