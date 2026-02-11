Schock me Amadeus! SO hat man den Falco-Klassiker noch nie gehört!

Die US-Band Love Ghost überrascht mit einem kultigen Falco-Cover. Der Mega-Hit „Rock Me Amadeus“ ertönt jetzt im düsteren Grunge-Sound. oe24 hat die Video-Premiere
Vor 40 Jahren – am 29. März 1986 – schaffte Falco das Pop-Wunder. Platz 1 der US-Billboard-Hot-100-Charts mit “Rock Me Amadeus”. Jetzt, pünktlich zum 40. Jubiläum der Chart-Sensation ertönt der Austropop-Klassiker in einem ganz neuem Sound. Die US-Band Love Ghost überrascht mit einer neuer Grunge-EMO Version im düsteren Industrial-Rock-Flair „Ich war schon immer fasziniert von der Idee des Genies, das an Wahnsinn grenzt. Ich kann mich damit identifizieren, weil ich mich schon immer zwischen verschiedenen Welten hin- und hergerissen gefühlt habe. Dieses Lied zu covern war meine Art, in diese Tradition einzutreten: der Geist Mozarts, gefiltert durch Falco, weitergetragen in meiner eigenen Stimme,“ erklärt Band-Mastermind Finnegan Seeker Bell die düstere Falco-Hommage.
Love Ghost (o.) liefern ein cooles Tribute an Falco.
„Mozart, wie er in Amadeus dargestellt wird, war wild, brillant, missverstanden und seiner Zeit weit voraus.“ wissen Love Ghost . Und weiter: „Falco verstand das auch. Mit „Rock Me Amadeus“ schuf er nicht einfach nur einen Popsong; er verkörperte dieselbe manische Brillanz und interpretierte Mozart als einen Rebellen, der genauso gut auf die Straße wie in den Konzertsaal gehörte!“
Video-Premiere: So cool klingt "Rock Me Amadeus" von Love Ghost:
Apropos Konzertsaal: Mit dem erdigen Falco-Cover, dem Kulthit „Vengeance“ und dem für 27. März erwarteten neuen Album „Anarchy And Ashes" starten die US-Rocker jetzt auch live durch. Der Tourstart steigt am 2. April in der Wiener Arena, also dort, wo Falco 1996 sein großes Idol David Bowie traf.
Falco-Denkmal in Puerto Plata (o.), Tribute-Konzerte der Goldfisch (u.)
Mit der düsteren Coverversion starten die Feierlichkeiten zum 69. Geburtstag des Falken (19. Februar), die heuer besonders opulent ausfallen: vom 18. bis 20. Februar gibt‘s gleich drei Tribute Konzerte der „Goldfisch“ rund um Thomas Rabitsch im Wiener U4. Am 19. Februar wird das Falco-Denkmal in Puerto Plata, Dominikanischen Republik enthüllt und am 18. April kommen zum Record Store Day spezielle Veröffentlichungen von „Rock Me Amadeus“ und „Emotional Live“ auf goldenen Vinyl.