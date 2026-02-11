Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Sigi Fink
© S

Wetter-Experte

Ö3-Star Sigi Fink hat einen neuen Job

11.02.26, 09:09
Teilen

Nach dem Abgang von Patrick Budgen zum neuen ORF-Talk "Hinter den Schlagzeilen" hat das ORF-Frühstücksfernsehen "Guten Morgen Österreich" mit Sigi Fink Ersatz gefunden. 

 Der 41-jährige gebürtige Südtiroler wird ab Mitte Februar alternierend mit Eva Pölzl, die seit Sendungsstart an Bord ist, moderieren. Dabei bleibt Fink auch Teil des Ö3-Wecker-Teams und wird weiterhin Wettermoderationen für Radio und Fernsehen gestalten, teilte der ORF in einer Aussendung mit.

Seine erste Moderation übernimmt der Frühaufsteher am Montag (16. Februar). Bereits am Freitag ist er bei Pölzl im "Guten Morgen Österreich"-Studio zu Gast. Die Sendung ist von Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

"Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in den Tag zu starten, gut gelaunt und mit Freude und einem Lachen im Gesicht", wurde Fink zitiert. Er ist seit 2011 Wetter-Anchor im Ö3-Wecker und somit frühe Arbeitsstunden gewohnt. Seit 2022 präsentiert er zudem eigene Sendungsformate wie "Sigi Finks Ö3-Wecker-Wettershow" und präsentiert Wettersendungen in ORF 2.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen