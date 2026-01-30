Kinderwerkstatt im Rauchfangkehrermuseum

Im Rahmen der Kinderwerkstatt 2026 öffnet das Rauchfangkehrermuseum seine Türen für neugierige Kinder und Familien in den Semesterferien.

Bei speziell gestalteten kindergerechten Führungen (empfohlenes Mindestalter 6 Jahre), lernen die jungen Bersucher auf anschauliche und verständliche Weise die Geschichte und Bedeutung des Rauchfangkehrer-Handwerks kennen.

Im Mittelpunkt steht das Erleben mit allen Sinnen: Werkzeuge dürfen aus nächster Nähe betrachtet und teilweise selbst ausprobiert werden. So wird das traditionsreiche Handwerk des Rauchfangkehrers im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“.

Bitte beachten Sie: Die Teilnahme an der Kinderwerkstatt ist ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. +43 (1) 734 35 40 möglich. Da auch praktisch gearbeitet wird, empfehlen wir bequeme und strapazierfähige Kleidung zu tragen.

Termine:

Montag, 02.02.2026 von 15:00-16:00 UhrDienstag, 03.02.2026 von 15:00-16:00 UhrSonntag 08.02.2026 von 15:00-16:00 UhrMontag, 30.03.2026 von 15:00-16:00 UhrDienstag, 31.03.2026 von 15:00-16:00 UhrDonnerstag, 02.04.2026 von 15:00-16:00 Uhr