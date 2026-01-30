Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Kinderwerkstatt im Rauchfangkehrermuseum
© Bezirksmuseum

Semesterferien

Kinderwerkstatt im Rauchfangkehrermuseum

30.01.26, 11:25
Teilen

Im Rahmen der Kinderwerkstatt 2026 öffnet das Rauchfangkehrermuseum seine Türen für neugierige Kinder und Familien in den Semesterferien.

Bei speziell gestalteten kindergerechten Führungen (empfohlenes Mindestalter 6 Jahre), lernen die jungen Bersucher auf anschauliche und verständliche Weise die Geschichte und Bedeutung des Rauchfangkehrer-Handwerks kennen.

Im Mittelpunkt steht das Erleben mit allen Sinnen: Werkzeuge dürfen aus nächster Nähe betrachtet und teilweise selbst ausprobiert werden. So wird das traditionsreiche Handwerk des Rauchfangkehrers im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“.

Bitte beachten Sie: Die Teilnahme an der Kinderwerkstatt ist ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. +43 (1) 734 35 40 möglich. Da auch praktisch gearbeitet wird, empfehlen wir bequeme und strapazierfähige Kleidung zu tragen. 

Termine:

Montag, 02.02.2026 von 15:00-16:00 UhrDienstag, 03.02.2026 von 15:00-16:00 UhrSonntag 08.02.2026 von 15:00-16:00 UhrMontag, 30.03.2026 von 15:00-16:00 UhrDienstag, 31.03.2026 von 15:00-16:00 UhrDonnerstag, 02.04.2026 von 15:00-16:00 Uhr

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen