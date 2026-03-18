Frühling adé! Jetzt wird's wieder frostig

Die Wetterlage in Österreich kippt in den nächsten Tagen spürbar. Eine herannahende Kaltfront sorgt pünktlich zum Wochenende für dichte Wolken, verbreiteten Regen und sinkende Temperaturen im Land.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in weiten Teilen Österreichs noch von seiner freundlichen Seite. Unter schwachem Hochdruckeinfluss bleibt es ruhig und vor allem im Westen sowie Süden strahlend sonnig. Von Oberösterreich bis ins Nordburgenland ziehen am Nachmittag zwar ein paar Wolken durch, es bleibt jedoch trocken bei milden 10 bis 16 Grad.

Sonne weicht ersten Wolken

Schon am Freitag erreicht uns eine schwach wetterwirksame Kaltfront im östlichen Alpenraum. Während der Tag im Westen noch sonnig startet, verdichten sich die Wolken von Norden her zusehends. Am Abend setzt im Norden erster leichter Regen ein, die Höchstwerte liegen zuvor noch zwischen 9 und 15 Grad bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind.

Regen breitet sich aus

Samstag überwiegen dann im ganzen Land dichte Wolken. Besonders im Nordosten und Osten regnet es verbreitet, wobei sich das Regenfeld im Tagesverlauf entlang der Alpen bis nach Vorarlberg ausdehnt. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 800 bis 1300 Meter, während die Temperaturen nur noch Maxima zwischen 7 und 13 Grad erreichen.

Wechselhaftes Wetter zum Abschluss

Sonntag bleibt es unbeständig und wechselhaft. Nach einem grauen Vormittag lockert die Wolkendecke zwar kurzzeitig auf, am Nachmittag steigt die Schauerneigung jedoch überall wieder an. Kurze Regengüsse sind im ganzen Bundesgebiet möglich, wobei die Temperaturen bei schwachem Ostwind weiterhin gedämpft zwischen 7 und 13 Grad bleiben.