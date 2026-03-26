Wetter-Warnung: Hier herrscht Alarmstufe-Orange

Nach den ersten Frühlingsgefühlen meldet sich der Winter jetzt mit voller Wucht zurück. Statt Sonne und milden Temperaturen sorgt ein kräftiger Wetterumschwung für Warnungen im ganzen Land. Eine aktuelle Karte zeigt, wo es jetzt besonders heftig wird.

Die aktuelle Warnlage zeigt sich in großen Teilen des Landes angespannt. Ein breiter Streifen quer durch Österreich ist von unterschiedlichen Warnstufen betroffen, die von Gelb bis Orange reichen. Während im Westen der Schneefall dominiert, ziehen sich Wind- und Wetterwarnungen bis in den Osten, unter anderem in Richtung Wien und Burgenland.

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Sturmböen ziehen durchs Land

In weiten Teilen Österreichs gilt aktuell eine orange Windwarnung. Vor allem im Süden und Osten muss mit kräftigem bis stürmischem Nordwind gerechnet werden. Die Böen erreichen dabei 60 bis 90 km/h, in höheren Lagen sind sogar über 100 km/h möglich. Dadurch können Äste abbrechen oder sogar Bäume umstürzen. Auch Stromausfälle sind nicht ausgeschlossen.

Verkehrsprobleme und erhöhte Gefahr

Die Auswirkungen sind deutlich spürbar: Im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr kann es zu Verzögerungen kommen. Besonders heikel wird es auf exponierten Strecken, etwa auf Brücken, durch starken Seitenwind.

Auch die Unfallgefahr steigt deutlich an.

Schnee bringt zusätzliche Risiken

Parallel dazu sorgt ein Adriatief für winterliche Verhältnisse. In Teilen des Landes gilt eine gelbe Schneewarnung. Vor allem im Bergland ist mit kräftigem Schneefall zu rechnen, während im Flachland später ebenfalls Schnee einsetzen kann – allerdings in geringerer Menge. Im Westen gilt sogar eine orangene Schneewarnung.

Glatte Straßen und eingeschränkte Passierbarkeit

Durch den Schneefall verschärft sich die Lage auf den Straßen zusätzlich. Es drohen: erschwerte Bedingungen auf höher gelegenen Straßen sowie schneeglatte Fahrbahnen. Die Behörden raten, Aufenthalte im Freien möglichst einzuschränken, insbesondere in Wäldern, Parks und Alleen. Autofahrer sollten langsamer fahren, Abstand halten und riskante Überholmanöver vermeiden. Fahrzeuge sollten außerdem nicht in der Nähe von Bäumen geparkt werden.

Lage bleibt angespannt

Die Kombination aus starkem Wind und Schneefall sorgt für eine insgesamt angespannte Wettersituation in Österreich. Wer unterwegs ist, sollte sich auf schwierige Bedingungen einstellen und aktuelle Warnungen genau beachten.