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Uni-Proteste sorgen für Verkehrschaos in Wien
© APA/HELMUT FOHRINGER

Am Mittwoch

Uni-Proteste sorgen für Verkehrschaos in Wien

26.05.26, 20:55
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In der Wiener Innenstadt gehen am Mittwoch zwei Großdemonstrationen gegen die Uni-Sparmaßnahmen über die Bühne. Dabei kommt es zu Straßensperren und Staus.

Unter dem Motto "Sparmaßnahmen an den Unis" wollen Studierende am Mittwoch, den 27. Mai, in der Wiener Innenstadt protestieren. Laut einer Mitteilung der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen sind ab etwa 12 Uhr mit zeitweisen Sperren auf der Ringstraße und rund um den Karlsplatz zu rechnen.

Der erste Demozug bildet sich vor der TU Wien am Karlsplatz. Ihr Weg führt über die Friedrichstraße, Operngasse und den Ring bis zur Hauptuniversität. Dort vereinigt sich die Gruppe mit einem zweiten Demozug. Ab 14 Uhr ziehen tausende Teilnehmer über die Schottengasse und durch die Innenstadt zum Ballhausplatz weiter.

Der ÖAMTC rät, die Innenstadt großräumig zu meiden. Mit Verzögerungen sind auf der Ringstraße, der Zweierlinie, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, der Rechten Wienzeile sowie auf allen Ring-Zufahrten (wie Prinz-Eugen-Straße oder Rennweg) zu rechnen.

In Salzburg, Linz, Graz und Klagenfurt sind Proteste geplant

Am Donnerstag protestieren Studierende außerhalb von Wien:

  • Salzburg: Ab 14 Uhr zieht ein Demozug vom Kapitelplatz quer durch die Altstadt über die Staatsbrücke bis zum Mirabellplatz (Abschlusskundgebung gegen 16 Uhr).
  • Graz: Die Teilnehmenden sammeln sich um 14 Uhr in der Wilhelm-Fischer-Allee (Stadtpark) und marschieren über den Karmeliterplatz zum Hauptplatz. Hier kommt es vor allem im Bereich Glacis zu Verzögerungen.
  • Linz: In Linz ist eine Kundgebung direkt am Hauptplatz angekündigt.
  • Klagenfurt: In Klagenfurt versammeln sich die Demonstrierenden bereits um 10 Uhr vor dem Hauptgebäude der Universität.

Laut dem Verkehrsclub droht auch in den betroffenen Städten ein Verkehrschaos.

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