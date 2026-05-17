“Bitch” - Wirbel um JJs Gratulation für Siegerin

Österreichs Vorjahressieger JJ sorgte bei der Pokalübergabe für Verwunderung.

Der Sieger des 70. Eurovision Song Contest von Wien steht fest: Bulgariens Sängerin Dara holte sich letztlich unerwartet die Krone beim größten Musikbewerb der Welt mit ihrem Partystampfer "Bangaranga". Auf Platz 2 kam Israels Vertreter Noam Bettan zum Liegen, das Stockerl komplettierte Rumäniens Alexandra Căpitănescu. Gastgeber Österreich hingegen landete mit Cosmó auf dem vorletzten Platz des Rankings.

Vorjahressieger JJ übergab die Trophäe an Dara mit den Worten „Bitch. Ich liebe dich so! Ich gratuliere dir Mädchen – sie gehört dir”





Video geht viral

Für seine Wortwahl musste JJ in den sozialen Medien Kritik einstecken. “Wie kann man so wenig Respekt vor den ESC und der Gewinnerin haben?” fragt etwa ein user. “Selbst wenn du Bitch als vogue empfindest, ist und bleibt das Wort einfach eine Beleidigung und niveaulos. So kannst du auf der Straße oder in der Reality Show Reden, aber nicht bei dem ESC wo die ganze Welt zuschaut.”





“Ich war so schockiert. Ich dachte, ich höre nicht richtig”, schreibt eine andere Userin. Andere ESC-Fans können die Aufregung hingegen nicht verstehen. “Wenn man sich ein paar Videos ansieht, erkennt man ganz schnell, dass sich die beiden sehr gut miteinander verstanden haben.”