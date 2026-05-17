Diese Dinge sollten Sie im Mai unbedingt zuhause erledigen - bevor der Sommer startet

Bevor der Sommer richtig startet, gibt es zuhause noch ein paar Dinge zu erledigen, die fast alle vor sich herschieben.
Der Mai ist irgendwie dieser eine Übergangsmonat: Draußen schwankt das Wetter zwischen Sommer und Dauerregen und zuhause merkt man plötzlich, was alles noch erledigt werden sollte, bevor die heiße Jahreszeit wirklich startet. Denn seien wir ehrlich: Sobald es draußen konstant schön ist, möchte niemand freiwillig stundenlang putzen, aussortieren oder ähnliches.
1. Sommerkleidung endlich sortieren
Die dicken Winterpullis nehmen aktuell wahrscheinlich nur noch unnötig Platz weg. Jetzt lohnt es sich:
- Wintersachen wegzuräumen
- Sommerkleidung neu zu sortieren
- und Teile auszusortieren, die ohnehin nie getragen werden
2. Bettwäsche & Decken austauschen
Viele vergessen, wie sehr leichte Sommerbettwäsche das Schlafgefühl verändern kann. Jetzt ist der perfekte Moment:
- dicke Winterdecken einzulagern
- Kissen zu waschen
- und auf leichtere Stoffe umzusteigen
3. Fenster & Vorhänge reinigen
Gerade jetzt im Frühling fällt plötzlich auf, wie viel Pollen, Staub und Regenflecken sich über die letzten Monate angesammelt haben. Saubere Fenster machen tatsächlich sofort einen Unterschied: Die ganze Wohnung wirkt heller.
4. Beauty- & Medikamentenschrank checken
Der Klassiker, den fast alle vergessen: Abgelaufene Sonnencremes, alte Medikamente oder halb leere Beauty-Produkte sammeln sich oft monatelang an. Jetzt lohnt sich einmal aussortieren:
- Was ist abgelaufen?
- Die Sonnencreme vom letzten Jahr muss sowieso ausgetauscht werden
- Was wird sowieso nie benutzt?
5. Die Gefriertruhe endlich enteisen
Ja, niemand hat Lust darauf. Aber: Jetzt ist tatsächlich der beste Zeitpunkt dafür. Warum? Im Sommer arbeitet die Gefriertruhe ohnehin stärker und vereiste Geräte verbrauchen deutlich mehr Strom. Außerdem schafft man direkt wieder Platz für:
- Eis
- Sommerdrinks
- gefrorene Früchte
- und spontane Grillabende
Genau diese kleinen Dinge sorgen dafür, dass sich der Sommer zuhause später deutlich entspannter anfühlt. Also noch erledigen, bevor der Dauerregen aufhört.