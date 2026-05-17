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Diese Dinge sollten Sie im Mai unbedingt zuhause erledigen - bevor der Sommer startet
© Getty Images

Achtung!

Diese Dinge sollten Sie im Mai unbedingt zuhause erledigen - bevor der Sommer startet

17.05.26, 07:01
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Bevor der Sommer richtig startet, gibt es zuhause noch ein paar Dinge zu erledigen, die fast alle vor sich herschieben.

Der Mai ist irgendwie dieser eine Übergangsmonat: Draußen schwankt das Wetter zwischen Sommer und Dauerregen und zuhause merkt man plötzlich, was alles noch erledigt werden sollte, bevor die heiße Jahreszeit wirklich startet. Denn seien wir ehrlich: Sobald es draußen konstant schön ist, möchte niemand freiwillig stundenlang putzen, aussortieren oder ähnliches.

1. Sommerkleidung endlich sortieren

Diese Dinge sollten Sie im Mai unbedingt zuhause erledigen - bevor der Sommer startet
© Getty Images

Die dicken Winterpullis nehmen aktuell wahrscheinlich nur noch unnötig Platz weg. Jetzt lohnt es sich:

  • Wintersachen wegzuräumen
  • Sommerkleidung neu zu sortieren
  • und Teile auszusortieren, die ohnehin nie getragen werden 

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2. Bettwäsche & Decken austauschen

Viele vergessen, wie sehr leichte Sommerbettwäsche das Schlafgefühl verändern kann. Jetzt ist der perfekte Moment:

  • dicke Winterdecken einzulagern
  • Kissen zu waschen
  • und auf leichtere Stoffe umzusteigen

3. Fenster & Vorhänge reinigen

Diese Dinge sollten Sie im Mai unbedingt zuhause erledigen - bevor der Sommer startet
© Getty Images

Gerade jetzt im Frühling fällt plötzlich auf, wie viel Pollen, Staub und Regenflecken sich über die letzten Monate angesammelt haben. Saubere Fenster machen tatsächlich sofort einen Unterschied: Die ganze Wohnung wirkt heller. 

4. Beauty- & Medikamentenschrank checken

Diese Dinge sollten Sie im Mai unbedingt zuhause erledigen - bevor der Sommer startet
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Der Klassiker, den fast alle vergessen: Abgelaufene Sonnencremes, alte Medikamente oder halb leere Beauty-Produkte sammeln sich oft monatelang an. Jetzt lohnt sich einmal aussortieren:

  • Was ist abgelaufen?
  • Die Sonnencreme vom letzten Jahr muss sowieso ausgetauscht werden
  • Was wird sowieso nie benutzt?

5. Die Gefriertruhe endlich enteisen

Diese Dinge sollten Sie im Mai unbedingt zuhause erledigen - bevor der Sommer startet
© Getty Images

Ja, niemand hat Lust darauf. Aber: Jetzt ist tatsächlich der beste Zeitpunkt dafür. Warum? Im Sommer arbeitet die Gefriertruhe ohnehin stärker und vereiste Geräte verbrauchen deutlich mehr Strom. Außerdem schafft man direkt wieder Platz für:

  • Eis
  • Sommerdrinks
  • gefrorene Früchte
  • und spontane Grillabende 

 

Genau diese kleinen Dinge sorgen dafür, dass sich der Sommer zuhause später deutlich entspannter anfühlt. Also noch erledigen, bevor der Dauerregen aufhört.

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