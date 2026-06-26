Darum sollten Sie bei Hitze jetzt alle Schranktüren öffnen

Fenster schließen, Rollos runter, das kennen viele. Doch bei der aktuellen Hitzewelle gibt es noch einen ungewöhnlichen Trick: Schranktüren öffnen.

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Die aktuelle Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Die Temperaturen kratzen vielerorts an der 40-Grad-Marke und jede Form der Abkühlung ist gerade mehr als willkommen. Neben den bekannten Tipps wie morgens lüften, tagsüber abdunkeln oder Ventilatoren richtig platzieren, gibt es noch einen eher ungewöhnlichen Trick: Öffnen Sie morgens Ihre Schranktüren. Das klingt im ersten Moment vielleicht seltsam, kann aber tatsächlich dabei helfen, die Wohnung etwas kühler zu halten.

Schränke werden bei großer Hitze zu kleinen Wärmespeichern

Gerade große Kleiderschränke oder Schränke, die an Außenwänden oder in Fensternähe stehen, heizen sich an sonnigen Tagen ordentlich auf. Das Holz und die Luft im Inneren speichern die Wärme über viele Stunden hinweg. Bleiben die Türen den ganzen Tag geschlossen, bleibt diese warme Luft im Schrank eingeschlossen. Sie wirkt dann wie ein kleiner Wärmespeicher, der die Hitze langsam wieder an den Raum abgibt.

Deshalb sollten Sie die Türen morgens öffnen

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Der beste Zeitpunkt ist während des morgendlichen Stoßlüftens, wenn die Außenluft noch angenehm kühl ist. Öffnen Sie dabei nicht nur die Fenster, sondern auch die Türen von Kleider-, Vorrats- oder Einbauschränken. So kann die aufgestaute warme Luft entweichen und durch kühlere Morgenluft ersetzt werden. Dadurch bildet sich tagsüber weniger Wärmestau im Möbelstück. Es ist zwar kein Ersatz für eine Klimaanlage, kann aber als kleiner zusätzlicher Hitzetrick durchaus einen Unterschied machen.

Danach wieder schließen

Sobald es draußen wieder heiß wird, gilt wie für Fenster auch für Schränke: Türen wieder schließen. So bleibt die kühlere Luft im Inneren möglichst lange erhalten und es gelangt keine zusätzliche warme Luft in den Schrank.

Jeder kleine Trick zählt

Während einer Hitzewelle summieren sich oft viele kleine Maßnahmen zu einem spürbaren Unterschied. Räume abdunkeln, früh morgens lüften, Elektrogeräte möglichst wenig nutzen und eben auch einmal die Schranktüren öffnen. Klingt ungewöhnlich, kostet aber nichts und ist in wenigen Sekunden erledigt. Gerade an den derzeit extrem heißen Tagen ist jeder Grad weniger in der Wohnung Gold wert.