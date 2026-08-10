Kein Platz für den Wäscheständer? Diese Alternativen sind platzsparender

Ein klassischer Wäscheständer kann in kleinen Wohnungen schnell zum Hindernis werden. Dabei gibt es einige einfache Alternativen, die kaum zusätzliche Fläche benötigen – und vieles davon hat man bereits zu Hause.

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Kaum ist die Waschmaschine fertig, beginnt in kleinen Wohnungen das nächste Problem: Wohin mit der nassen Wäsche? Ein aufgeklappter Wäscheständer nimmt schnell einen beträchtlichen Teil des Wohn- oder Schlafzimmers ein und steht im ungünstigsten Fall mehrere Stunden mitten im Weg.

Wer wenig Platz hat oder nur einzelne Kleidungsstücke trocknen möchte und keine Gäste empfängt, braucht den sperrigen Klassiker allerdings nicht immer. Einige vorhandene Möbel und Vorrichtungen lassen sich durchaus sinnvoll zweckentfremden.

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1. Duschstange als Kleiderstange nutzen

Eine der praktischsten Lösungen befindet sich im Badezimmer. An einer stabilen Duschstange lassen sich Hemden, Blusen, Kleider oder leichte Shirts direkt auf Kleiderbügeln aufhängen.

Besonders praktisch: Der Boden im Badezimmer ist meist unempfindlicher gegenüber einzelnen Wassertropfen als Parkett oder Teppich. Wichtig ist allerdings, danach ausreichend zu lüften, damit die zusätzliche Feuchtigkeit aus dem Raum entweichen kann.

2. Handtuchhalter für kleinere Wäschestücke

Auch ein stabil montierter Handtuchhalter kann zum Mini-Wäscheständer werden. Handtücher, Tops oder kleinere Kleidungsstücke lassen sich darüberlegen oder mithilfe eines Bügels daran befestigen.

Für eine komplette Maschinenladung reicht der Platz zwar kaum, für ein paar frisch gewaschene Teile ist die Lösung aber ideal.

3. Kleiderbügel sparen besonders viel Platz

Statt mehrere Shirts breit über einen Wäscheständer zu hängen, können viele Kleidungsstücke direkt auf einem Bügel trocknen. Anschließend braucht es nur noch einen geeigneten Platz zum Aufhängen – etwa eine stabile Kleiderstange, einen Wandhaken oder eine Duschstange.

Das hat einen zusätzlichen Vorteil: Hemden, Blusen und T-Shirts trocknen bereits in ihrer späteren Form und knittern häufig weniger stark.

4. Wäscheklammern am Kleiderbügel

Auch für Socken und Unterwäsche braucht es keinen großen Wäscheständer. Mit einigen Wäscheklammern lässt sich ein normaler Kleiderbügel schnell zur platzsparenden Trockenstation umfunktionieren.

Die kleinen Wäschestücke werden einfach rund um den Bügel befestigt. Danach kann dieser beispielsweise an einem stabilen Haken oder einer Stange hängen.

5. Stuhllehnen für einzelne Kleidungsstücke

Wer nur wenige Teile trocknen muss, kann auch eine Stuhllehne nutzen. Ein Handtuch oder T-Shirt lässt sich darüberlegen, ohne dafür gleich einen kompletten Wäscheständer aufstellen zu müssen.

Dabei sollte die Wäsche möglichst locker hängen und nicht mehrfach übereinandergelegt werden. Sonst bleibt die Feuchtigkeit zu lange im Stoff.

6. Treppengeländer für Bettwäsche und Handtücher

Wer ein Treppengeländer in der Wohnung oder im Haus hat, besitzt praktisch bereits einen großen Wäscheständer. Vor allem Bettwäsche, Decken oder große Handtücher lassen sich darüber ausbreiten.

Auch hier gilt: Nur robuste und unempfindliche Geländer verwenden und darauf achten, dass Durchgänge und Treppen nicht gefährlich blockiert werden.

7. Eine Wäscheleine schafft Platz nach oben

Eine der sinnvollsten Lösungen für kleine Wohnungen ist eine einfache Wäscheleine. Sie benötigt keine Stellfläche und kann nach dem Trocknen wieder entfernt oder eingerollt werden.

Wer bereits eine stabile Schnur zu Hause hat, kann diese vorübergehend zwischen zwei geeigneten Befestigungspunkten spannen. Noch praktischer sind dauerhaft montierte ausziehbare Wäscheleinen, die nach Gebrauch nahezu vollständig verschwinden.

Der wichtigste Tipp beim Trocknen in der Wohnung

Ganz egal, welche Methode zum Einsatz kommt: Nasse Wäsche gibt viel Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Deshalb sollte in Innenräumen regelmäßig stoßgelüftet werden.

Außerdem trocknen Kleidungsstücke deutlich besser, wenn ausreichend Luft zwischen ihnen zirkulieren kann. Shirts und Handtücher deshalb nicht dicht übereinanderlegen oder mehrere schwere Wäschestücke auf engem Raum stapeln.

Fazit: Für eine vierköpfige Familie mit mehreren Waschmaschinenladungen pro Woche bleibt ein großer Wäscheständer praktisch. Wer jedoch alleine lebt, wenig Platz hat oder regelmäßig nur kleine Mengen wäscht, kann sich mit Duschstange, Bügeln, Haken oder einer einfachen Wäscheleine erstaunlich viel Wohnfläche sparen.