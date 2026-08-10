Mit dem Zahnstocher-Trick wird Ihre Spülmaschine wieder wie neu

Die meisten kennen es: Die Spülmaschine piept, das Programm ist beendet, doch beim Ausräumen folgt die böse Überraschung: Das Geschirr ist noch immer nicht richtig sauber. Bevor Sie nun zu teuren Spezialreinigern greifen, hilft oft schon ein einfacher Handgriff mit dem Zahnstocher.

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Ihre Spülmaschine spült plötzlich nicht mehr richtig? Milchige Gläser, hartnäckige Essensreste auf den Tellern und stumpfes Besteck sind ein klares Zeichen: Irgendetwas läuft hier schief. Doch bevor Sie viel Geld für teure Reiniger ausgeben, sollten Sie diesen verblüffend einfachen Trick ausprobieren. Alles, was Sie dafür brauchen, steckt wahrscheinlich längst in Ihrer Küchenschublade: ein ganz gewöhnlicher Zahnstocher.

Darum lässt die Spülkraft nach?

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Die entscheidende Rolle beim Spülgang spielen die Sprüharme (meist einer unten und einer oben unter dem Korb). Durch ihre feinen Düsen wird das Wasser mit Hochdruck in jeden Winkel der Maschine gepumpt. Doch genau hier kann sich mit der Zeit ein Problem einschleichen: Die winzigen Öffnungen verstopfen. Kalk, Fett, kleine Obstkerne oder hartnäckige Speisereste blockieren die Düsen. Die Folge? Der Wasserdruck sinkt, das Wasser wird nicht mehr gleichmäßig verteilt und Ihr Geschirr bleibt schmutzig.

So wenden Sie den Zahnstocher-Trick richtig an

Mit einem simplen Zahnstocher aus Holz können Sie diese Blockaden in Rekordzeit lösen. So gehen Sie Schritt für Schritt vor:

Sprüharme ausbauen: Ziehen Sie den unteren Korb heraus. Der untere Sprüharm lässt sich meist durch leichtes Drehen oder kräftiges Abziehen nach oben lösen. Der obere Sprüharm ist oft mit einer kleinen Überwurfmutter am Korb befestigt, die sich einfach aufdrehen lässt. Düsen freistechen: Nehmen Sie nun Ihren Zahnstocher zur Hand. Stechen Sie vorsichtig in alle feinen Löcher und Düsen der Sprüharme, um Kalkpfropfen und Speisereste zu lockern. Tipp: Achten Sie darauf, den Zahnstocher nicht abzubrechen, sonst steckt das Holz in der Düse fest. Kräftig durchspülen: Halten Sie den behandelten Sprüharm hochkant unter den Wasserhahn in der Spüle. Lassen Sie warmes Wasser in die große mittlere Öffnung laufen. Schütteln Sie den Arm ein wenig. Sie werden staunen, was für ein Schmutz aus den freigestochenen Düsen gespült wird. Wieder einbauen: Klicken oder drehen Sie die Sprüharme einfach wieder in die Spülmaschine ein.

Warum ein Zahnstocher und keine Nadel?

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Harte Metallgegenstände können die empfindlichen Kunststoffdüsen der Sprüharme zerkratzen, verformen oder ungewollt vergrößern. Dadurch würde der Sprühwinkel des Wassers ruiniert werden. Das weiche Holz des Zahnstochers ist hart genug, um Schmutz zu lösen, aber sanft genug, um den Kunststoff intakt zu lassen.

Der Extra-Tipp für strahlenden Glanz

Wenn Sie die Sprüharme schon ausgebaut haben, legen Sie diese für 15 Minuten in warmes Wasser mit einem ordentlichen Schuss Essigessenz oder Zitronensäure. Das löst auch den letzten unsichtbaren Kalk. Reinigen Sie bei der Gelegenheit noch schnell das Bodensieb der Maschine, lassen Sie einen heißen Spülgang (ohne Geschirr) laufen und Ihr Geschirrspüler arbeitet wieder so kraftvoll wie am ersten Tag.