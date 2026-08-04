Mit diesem 2-Euro-Trick verjagen Sie Wespen im Nu

Sommer, Sonnenschein und… ungebetene Gäste. Kaum steht der Kuchen oder das Grillfleisch auf dem Gartentisch, schwirren sie heran: Wespen. Doch anstatt in Panik zu geraten oder zu Chemiekeulen zu greifen, rettet ein genialer 2-Euro-Trick jetzt Ihren Sommer.

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Wer kennt es nicht? Man sitzt entspannt auf der Terrasse, und plötzlich wird man von hartnäckigen Wespen umschwärmt. Viele Menschen reagieren falsch, fuchteln wild mit den Armen oder pusten die Tiere an. Letzteres ist ein fataler Fehler, denn das Kohlendioxid in unserem Atem wirkt auf Wespen wie ein Alarmsignal und macht sie erst recht aggressiv. Was also tun?

So werden Sie Wespen los

Vorbei sind die Zeiten giftiger Insektensprays und qualvoller Fallen. Die Lösung kostet Sie in der Drogerie oder im Supermarkt gerade einmal rund 2 Euro: Eine kleine, leere Sprühflasche. So einfach funktioniert der Trick:

Füllen Sie die Flasche lediglich mit frischem Leitungswasser.

Sobald sich eine Wespe nähert, geben Sie aus sicherer Entfernung ein bis zwei feine Sprühstöße in Richtung des Insekts ab.

© Getty Images

Die Wespe hält den feinen Wassernebel für einsetzenden Regen. Da Wespen bei Regenwetter instinktiv Schutz suchen, treten sie umgehend den Rückzug in ihr Nest an. Die Methode funktioniert in Sekunden, völlig ohne Gewalt, ohne Gift und vor allem ohne die Gefahr, aus Notwehr gestochen zu werden.

Weitere Alternative: Die Papiersackerl-Attrappe

Eine Packung brauner Frühstückssackerl aus Papier kostet meist weniger als 2 Euro. Knüllen Sie eine solche Tüte zusammen und hängen Sie sie gut sichtbar über den Esstisch. Wespen sind sehr territorial. Wenn sie die Tüte sehen, denken sie, es handele sich um das Nest eines fremden Wespenstaates und suchen instinktiv das Weite.

Warum Sie Wespen niemals töten sollten

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Was viele nicht wissen: Wespen (wie die Deutsche und die Gemeine Wespe) stehen vielerorts unter Naturschutz. Wer mutwillig Nester zerstört oder die Insekten grundlos tötet, riskiert saftige Bußgelder. Zudem sind Wespen extrem nützlich für unser Ökosystem: Sie bestäuben Blüten und jagen nebenbei Schädlinge wie Blattläuse, Fliegen oder nervige Gelsen.