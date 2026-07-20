DIESE Kleiderfarbe soll Wespen fernhalten

Wespen können beim Essen im Freien schnell zur Plage werden. Ein einfacher Mode-Trick soll jedoch helfen: Wer rote Kleidung trägt, könnte für die lästigen Insekten weniger interessant sein.

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Kaum sitzt man mit einem Eis, einem Stück Kuchen oder einem kühlen Getränk im Freien, sind sie auch schon da: Wespen können das entspannte Essen auf Balkon, Terrasse oder im Gastgarten schnell zur Geduldsprobe machen. Ein einfacher Trick soll dabei helfen, weniger Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: rote Kleidung.

Denn Wespen nehmen Farben anders wahr als Menschen. Während sie auf bestimmte helle und kräftige Töne besonders stark reagieren können, soll Rot für sie deutlich schlechter erkennbar sein. Ein rotes Kleid, T-Shirt oder Hemd könnte deshalb im Sommer die bessere Wahl sein.

Darum könnte rote Kleidung helfen

Wespen können ultraviolettes Licht sowie Farben wie Blau und Grün besonders gut wahrnehmen. Rot liegt dagegen in einem Farbbereich, den viele Insekten nur eingeschränkt erkennen. Für sie kann ein rotes Kleidungsstück daher wesentlich dunkler und unauffälliger wirken, als es für das menschliche Auge erscheint.

Wer häufig das Gefühl hat, in gelben, blauen oder bunt gemusterten Outfits besonders oft von Wespen umschwirrt zu werden, könnte den Trick also durchaus ausprobieren. Vor allem kräftige Farben und florale Muster erinnern die Tiere möglicherweise an Blüten und können dadurch interessanter wirken.

© Getty Images

Rot ist aber kein unsichtbarer Schutzschild

Ganz unsichtbar wird man für Wespen durch ein rotes Outfit allerdings nicht. Die Tiere orientieren sich nämlich nicht ausschließlich an Farben. Noch wichtiger sind Gerüche und Nahrungsquellen.

Süße Getränke, Kuchen, Eis, reifes Obst oder Fleisch ziehen Wespen deutlich stärker an als die Farbe der Kleidung. Auch Parfum, duftende Sonnencreme oder süßlich riechende Pflegeprodukte können ihre Aufmerksamkeit wecken.

Der Kleider-Trick kann also dabei helfen, weniger aufzufallen – er ersetzt aber nicht die üblichen Vorsichtsmaßnahmen.

Diese Farben sollte man eher vermeiden

Besonders leuchtendes Gelb, Orange und Blau gelten als auffällig für Wespen. Auch große Blumenmuster sind beim Essen im Freien nicht unbedingt die beste Wahl.

Neben Rot können daher auch gedeckte Farben wie Beige, Braun, Khaki oder Dunkelgrün praktisch sein. Sie wirken weniger wie eine blühende Sommerwiese und ziehen möglicherweise weniger Aufmerksamkeit auf sich.

So hält man Wespen zusätzlich fern

Noch wichtiger als das richtige Outfit ist das Verhalten am Tisch. Speisen und Getränke sollten möglichst abgedeckt werden. Vor allem bei Dosen und dunklen Flaschen ist Vorsicht geboten, da man eine hineingekrochene Wespe leicht übersehen kann.

Nähert sich ein Tier, sollte man ruhig bleiben. Wildes Herumschlagen oder Anpusten kann die Wespe aggressiv machen. Besser ist es, langsame Bewegungen zu machen und zu warten, bis sie weiterfliegt.