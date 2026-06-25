Achtung!
Nicht nur wir bekommen Sonnenbrand: So erkennen Sie ihn bei Pflanzen
Die Sonne brennt vom Himmel, die Temperaturen klettern über 30 Grad und plötzlich bekommen die Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon braune Flecken. Viele greifen dann sofort zur Gießkanne. Doch nicht immer steckt Wassermangel dahinter. Tatsächlich können auch Pflanzen einen Sonnenbrand bekommen.
Ja, auch Pflanzen können einen Sonnenbrand bekommen
Vor allem während Hitzewellen oder nach einem plötzlichen Standortwechsel kann intensive Sonneneinstrahlung das Pflanzengewebe schädigen. Besonders gefährdet sind junge Pflanzen, frisch gekaufte Balkonblumen oder Zimmerpflanzen, die nach dem Winter direkt in die pralle Sonne gestellt werden. Sie müssen sich, genau wie unsere Haut, erst an die intensive UV-Strahlung gewöhnen.
So sieht Sonnenbrand bei Pflanzen aus
Ein Sonnenbrand zeigt sich meist durch typische Veränderungen an den Blättern. Dazu gehören:
- weiße oder hellbraune Flecken
- trockene, verbrannt wirkende Stellen
- eingerollte Blätter
- braune Blattränder
- vertrocknete Blattspitzen
Die betroffenen Stellen werden nicht wieder grün, das beschädigte Gewebe ist dauerhaft geschädigt.
Diese Pflanzen sind besonders empfindlich
Nicht jede Pflanze verträgt pralle Mittagssonne gleich gut. Besonders anfällig sind:
- Hortensien
- Fuchsien
- Farne
- junge Gemüsepflanzen
- Kräuter wie Petersilie oder Basilikum
- viele Zimmerpflanzen, die im Sommer nach draußen kommen
Auch Pflanzen in dunklen Töpfen leiden stärker, weil sich diese in der Sonne zusätzlich aufheizen.
Das hilft jetzt
Hat eine Pflanze bereits Sonnenbrand, lässt sich das geschädigte Blattgewebe zwar nicht mehr retten. Sie können der Pflanze aber helfen, sich zu erholen. Stellen Sie sie, wenn möglich, an einen halbschattigen Standort oder sorgen Sie während der heißesten Stunden für etwas Schatten. Außerdem gilt: lieber seltener, dafür gründlich gießen. Am besten früh morgens oder am Abend. In der prallen Mittagssonne verdunstet ein Großteil des Wassers ohnehin sofort.
So beugen Sie Sonnenbrand vor
Der beste Schutz ist, Pflanzen langsam an die Sonne zu gewöhnen. Wer Balkonpflanzen oder Zimmerpflanzen nach draußen stellt, sollte sie zunächst einige Tage in den Halbschatten stellen und erst danach an sonnigere Plätze gewöhnen. Auch ein Sonnensegel, Schattiernetz oder der natürliche Schatten anderer Pflanzen kann während extremer Hitze einen großen Unterschied machen.
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