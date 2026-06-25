Nicht nur wir bekommen Sonnenbrand: So erkennen Sie ihn bei Pflanzen

Braune Flecken auf den Blättern? Dahinter steckt nicht immer Wassermangel. Tatsächlich können auch Pflanzen einen Sonnenbrand bekommen. Woran Sie ihn erkennen und wie Sie Ihre grünen Lieblinge jetzt schützen.

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Die Sonne brennt vom Himmel, die Temperaturen klettern über 30 Grad und plötzlich bekommen die Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon braune Flecken. Viele greifen dann sofort zur Gießkanne. Doch nicht immer steckt Wassermangel dahinter. Tatsächlich können auch Pflanzen einen Sonnenbrand bekommen.

Ja, auch Pflanzen können einen Sonnenbrand bekommen

Vor allem während Hitzewellen oder nach einem plötzlichen Standortwechsel kann intensive Sonneneinstrahlung das Pflanzengewebe schädigen. Besonders gefährdet sind junge Pflanzen, frisch gekaufte Balkonblumen oder Zimmerpflanzen, die nach dem Winter direkt in die pralle Sonne gestellt werden. Sie müssen sich, genau wie unsere Haut, erst an die intensive UV-Strahlung gewöhnen.

So sieht Sonnenbrand bei Pflanzen aus

Ein Sonnenbrand zeigt sich meist durch typische Veränderungen an den Blättern. Dazu gehören:

weiße oder hellbraune Flecken

trockene, verbrannt wirkende Stellen

eingerollte Blätter

braune Blattränder

vertrocknete Blattspitzen

Die betroffenen Stellen werden nicht wieder grün, das beschädigte Gewebe ist dauerhaft geschädigt.

Diese Pflanzen sind besonders empfindlich

© Getty Images

Nicht jede Pflanze verträgt pralle Mittagssonne gleich gut. Besonders anfällig sind:

Hortensien

Fuchsien

Farne

junge Gemüsepflanzen

Kräuter wie Petersilie oder Basilikum

viele Zimmerpflanzen, die im Sommer nach draußen kommen

Auch Pflanzen in dunklen Töpfen leiden stärker, weil sich diese in der Sonne zusätzlich aufheizen.

Das hilft jetzt

Hat eine Pflanze bereits Sonnenbrand, lässt sich das geschädigte Blattgewebe zwar nicht mehr retten. Sie können der Pflanze aber helfen, sich zu erholen. Stellen Sie sie, wenn möglich, an einen halbschattigen Standort oder sorgen Sie während der heißesten Stunden für etwas Schatten. Außerdem gilt: lieber seltener, dafür gründlich gießen. Am besten früh morgens oder am Abend. In der prallen Mittagssonne verdunstet ein Großteil des Wassers ohnehin sofort.

So beugen Sie Sonnenbrand vor

Der beste Schutz ist, Pflanzen langsam an die Sonne zu gewöhnen. Wer Balkonpflanzen oder Zimmerpflanzen nach draußen stellt, sollte sie zunächst einige Tage in den Halbschatten stellen und erst danach an sonnigere Plätze gewöhnen. Auch ein Sonnensegel, Schattiernetz oder der natürliche Schatten anderer Pflanzen kann während extremer Hitze einen großen Unterschied machen.