So wird Ihr Garten im Spätsommer zum Blütenparadies

Die Königinnen des Spätsommers haben nun ihren großen Auftritt: 2026 zeigen sich Dahlien in warmen Farbnuancen und vielseitig wie nie.

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Mitte August beginnt die große Zeit der Dahlien. Während zahlreiche Sommerblumen die ersten Ermüdungserscheinungen zeigen, entfalten die Königinnen des Spätsommers jetzt ihre volle Blütenpracht und verwandeln Beete, Terrassen und Balkone in ein wahres Farbenfest. Und das Beste: Dahlien halten durch bis zum ersten Frost.

Dahlien: Der Klassiker im Spätsommer

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Heute werden sie allerdings vielseitiger eingesetzt und zeigen sich dabei erstaunlich modern. 2026 geht der Trend zu warmen, eleganten Blütenfarben. Apricot, Pfirsich, Creme, Vanille, Rosé und Burgunder lösen die früher so beliebten kräftigen Rot- und Gelbtöne zunehmend ab. Die sanften Nuancen passen perfekt zu modernen Naturgärten und skandinavisch inspirierten Außenbereichen. Für diesen Farbtrend stehen etwa "Apricot Desire", eine Seerosen-Dahlie mit langen Stielen, oder "Penhill Watermelon", eine auffällige Schmuckdahlie. Überhaupt ist die Vielfalt der Dahlien beeindruckend: Von kleinen, kugelrunden Pomponblüten über elegante Seerosen-Dahlien bis zu großen, üppig gefüllten Blüten reicht das Formenspektrum.

Vielseitige Blumen

Als Schnittblume macht die Dahlie ebenfalls eine gute Figur. Ihre langen Stiele und ausdrucksstarken Blüten lassen sie zum Blickfang in jeder Vase werden. Floristen setzen sie heute gern in locker gebundenen Natursträußen ein, kombiniert mit Zinnien, Kosmeen, Gräsern, Hortensien oder Eukalyptus.



Auch wer keinen Garten besitzt, muss auf die späte Blütenpracht nicht verzichten. Kompakt wachsende Sorten eignen sich hervorragend für Pflanzgefäße und bringen Farbe auf Balkon und Terrasse. Regelmäßiges Gießen, vor allem an heißen Tagen, und ein nährstoffreicher, gut durchlässiger Boden fördern die Blühfreude. Ein sonniger, möglichst windgeschützter Standort ist ideal. Verblühte Blüten sollten entfernt werden – das regt die Pflanze an, immer neue Knospen zu bilden.

Im Garten

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Das Gartenmotto lautet heute: Natur statt Perfektion. Dahlien müssen nicht mehr in streng geometrischen Rabatten stehen. Viel charmanter wirken sie in einem lockeren Mix mit Ziergräsern, Salbei, Verbena, Cosmeen oder Sonnenhut. Zwischen filigranen Gräsern und leichten Blüten dürfen die opulenten Dahlien ihre Wirkung entfalten. So entsteht ein Gartenbild, das üppig, aber nicht überladen wirkt.



Wer die Dahlie in besonders großer Inszenierung erleben möchte, sollte Ende August einen Ausflug auf die Insel Mainau einplanen. Dort beginnt traditionell die große Dahlienwahl – 2026 bereits zum 75. Mal. Tausende Blüten sorgen dann für ein spektakuläres spätsommerliches Finale.