Das gesündeste Lebensmittel der Welt können Sie im August noch pflanzen

Bei "Superfoods" denken viele an Goji-Beeren, Chia-Samen oder Açai. Dabei wächst ein echtes Nährstoffwunder direkt vor unserer Haustür: Die Brunnenkresse. Und das Beste: Wer jetzt im August noch aussäen möchte, ist nicht zu spät dran.

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Sie denken, im August ist die Gartensaison schon gelaufen? Falsch gedacht. Wer einen Garten, Balkon oder sogar nur einen geeigneten Topf hat, kann die vitaminreiche Kresse auch im August noch selbst aussäen. Unter den richtigen Bedingungen wächst sie schnell und lässt sich schon nach kurzer Zeit ernten.

Die Brunnenkresse ist das gesündeste Lebensmittel der Welt

Eine groß angelegte Studie des renommierten US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat die Nährstoff-Power wissenschaftlich belegt. Die Forscher untersuchten 41 bis 47 der wichtigsten Obst- und Gemüsesorten auf ihre Nährstoffdichte.

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Das verblüffende Ergebnis: Die Brunnenkresse erreichte als einziges Lebensmittel die absolute Maximalpunktzahl von 100 von 100 Punkten. Damit verwies sie Superfoods wie Chinakohl (91,99 Punkte), Mangold und Spinat auf die hinteren Plätze. Zum Vergleich: Die Zitrone schaffte es als gesündestes Obst im Ranking gerade einmal auf Platz 28.

Das steckt im Wunderkraut

Ihre Spitzenposition verdankt die kleine Pflanze mit den rundlichen Blättern einem wahren Nährstoff-Mix. Schon 100 Kilokalorien der Brunnenkresse reichen aus, um den täglichen Nährstoffbedarf eines Menschen komplett zu decken.

Sie enthält mehr Vitamin C als Orangen.

Sie liefert mehr Kalzium als ein Glas Milch.

Sie strotzt nur so vor Eisen, Jod, Vitamin A, B-Vitaminen und Vitamin K.

Sie strotzt nur so vor Eisen, Jod, Vitamin A, B-Vitaminen und Vitamin K. Die enthaltenen Senfölglycoside wirken im Körper stark antibakteriell und entzündungshemmend.

Brunnenkresse oder Gartenkresse?

Beide Pflanzen gehören zur Familie der Kreuzblütengewächse. Während die Gartenkresse unkompliziert ist und einen rettichartigen Geschmack aufweist, ist die echte Brunnenkresse (Wasserkresse) fleischiger, schmeckt feurig-pfeffriger und ist eine Wasserpflanze, die in der freien Natur an Bächen wächst. Die gute Nachricht: Beide Arten können Sie im August noch prima aussäen.

So gelingt die Aussaat im August

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Während im August im Gemüsebeet oft schon gähnende Leere herrscht, ist dies der perfekte Monat, um Brunnenkresse für eine frische Herbst-Ernte auszusäen. Damit die Aufzucht gelingt, sollten Sie Folgendes beachten:

Viel Wasser: Brunnenkresse liebt Nässe. Wenn Sie keinen Gartenteich oder Bachlauf haben, können Sie sie in einen Topf oder Kübel pflanzen. Der Trick: Stellen Sie den Topf in einen tiefen Untersetzer, in dem immer Wasser steht. Die Sumpfpflanze darf niemals austrocknen.



Der richtige Standort: Ein feuchter Platz im Halbschatten ist ideal. Bei zu viel direkter und heißer Sonne neigt die Pflanze dazu, vorzeitig zu blühen und bitter zu werden.



Lichtkeimer: Bedecken Sie die Samen bei der Aussaat nicht mit Erde. Drücken Sie das Saatgut nur leicht auf der sehr nassen Erde an.

Wenn Sie es noch bequemer mögen, können Sie im August natürlich auch die klassische Gartenkresse direkt ins Beet oder auf den Balkon säen, sie braucht zwar auch Wasser, wächst aber auch auf normaler, frischer Blumenerde rasend schnell.

Genuss-Tipps für die Küche

Schon nach wenigen Wochen können Sie das "gesündeste Gemüse der Welt" ernten. Ein wichtiger Tipp: Erhitzen oder kochen Sie die Brunnenkresse niemals, da sonst die wertvollen Inhaltsstoffe wie Vitamin C zerstört werden. Die leicht scharfen Blätter sind extrem vielseitig: Pürieren Sie daraus ein Brunnenkresse-Pesto, verfeinern Sie herbstliche Salate, streuen Sie sie über cremige Kartoffelsuppen oder genießen Sie das Kraut ganz simpel auf einem gebutterten Vollkornbrot.