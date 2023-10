Kasuar: Das ist der gefährlichste Vogel der Welt

Eigentlich gilt der Kasuar als eher scheuer Regenwaldbewohner, dennoch hat er den Ruf als gefährlichster Vogel der Welt. Was steckt dahinter?

Strauße, aggressive Schwäne oder Harpyjen – daran denken die meisten Menschen, wenn es um gefährliche Vogelarten geht. Doch da wäre auch noch der Kasuar, der als gefährlichster Vogel der Welt, von manchen sogar als "Mörder-Vogel" bezeichnet wird.

Doch warum haben die bunten, flugunfähigen und in der Regel recht scheuen Tiere, die vor allem in Neuguinea, Australien und den umliegenden Pazifikinseln beheimatet sind, so einen schlechten Ruf?

Erster tödlicher Angriff vor 97 Jahren

Erstmals negativ aufgefallen ist der Kasuar offenbar bereits vor fast 100 Jahren im Jahr 1926. Damals verirrte sich eines der Tiere auf eine Farm in Australien. Doch anstatt den Vogel in Ruhe zu lassen, griffen einige Menschen, darunter auch ein Junge, den Kasuar an und schlugen auf ihn ein.

Daraufhin begann das bis zu 1,80 Meter große und 70 kg schwere Tier sich zu verteidigen, wobei der 16-Jährige tödlich verletzt wurde und starb.

12 cm lange Krallen wie Dolche

Denn obwohl Kasuare nicht fliegen können, sind die Laufvögel mit langen, kräftigen Beinen ausgestattet. Damit können sie nicht nur Spitzengeschwindigkeiten von 50 km/h erreichen, sondern auch gefährlich zutreten. Auch die Füße sind nicht ohne: Sie haben drei Finger mit bis zu 12 cm langen, dolchartigen Krallen.

Während der tödliche Angriff lange Zeit zurückliegt, gab es erst vor wenigen Jahren wieder einen Vorfall mit einem Kasuar. So wurde 2019 ein Mann in Florida (USA) von einem Exemplar angegriffen. Er hatte den Kasuar privat gehalten und soll versucht haben, ein Ei aus dem Gehege zu entfernen. Das gefiel dem Vogel gar nicht und er ging auf den 75-Jährigen los. Die Verletzungen des Mannes waren so schwer, dass er später im Spital verstarb.

Scheu, aber wehrhaft

Klar ist also: Auch wenn Kasuare grundsätzlich scheue Tiere sind – ihr Gehege und ihre Eier verteidigen sie vehement und wenn nötig mit Gewalt. Fühlen sie sich bedroht oder beim Brüten gestört, werden ihre langen Krallen zur gefährlichen Waffe.

Was zu tun ist, wenn Sie einem Kasuar begegnen