Fast 1.000 Singvögel krachen gegen Fenster – alle tot

In der US-Metropole ereignete sich ein gruseliger Vorfall: In einer Nacht flogen 964 Vögel gegen die Scheiben eines Kongresszentrums und starben.

USA. Innerhalb einer Nacht sind an einem Kongresszentrum in Chicago 964 Singvögel gegen Scheiben geflogen und gestorben. "Es war wie ein Teppich aus toten Vögeln vor den Fenstern", sagte David Willard, ehemaliger Leiter der Vogelabteilung im Chicago Field Museum. Er fand die verendeten Tiere bei einem Rundgang am Donnerstag.

Willard sprach von einem "schockierenden Ausreißer", da es in einer normalen Nacht null bis 15 tote Vögel bei dem Gebäude geben würde. "In den 40 Jahren, in denen wir die Situation in McCormick verfolgen, haben wir noch nie etwas auch nur annähernd in diesem Ausmaß gesehen", sagt er gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

33 Vogelarten sollen betroffen gewesen sein – die meisten von den verendeten Vögeln waren sogenannte Grasmücken. Experten machen unter anderem die Beleuchtung der Kongresshalle für das Unglück verantwortlich: Vögel, die nachts ziehen, orientieren sich an den Sternen. Helle Lichter von Gebäuden locken sie an und verwirren sie.