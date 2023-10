Schwarzenegger schimpft über Generation "Weicheier"

Arnold Schwarzenegger hat wieder mal verbal die Muskeln spielen lassen.

Hollywood-Legende und Ex-Gouvaneur Arnold Schwarzenegger hat im Interview mit Howard Stern klartext geredet. Der "Terminator" haut auf den Tisch: "Es gibt keine Abkürzungen im Leben. Du kannst deinen Charakter nur stärken und eine wirklich starke Person werden, wenn du Widerstand hast, wenn du scheiterst, wenn du wieder aufstehst. Wenn du dir den Arsch abarbeitest und dich anstrengst."

Damit greift er vor allem die jüngeren Generationen an. Der 76-Jährige warnt: "Fangt nicht an, eine Generation von Weicheiern und Schwächlingen zu kreieren!" Damit nimmt er zugleich die Eltern in die Pflicht. Der Vater von fünf Kindern sieht ein, dass man rücksichtsvoll mit seinem Nachwuchs umgehen muss, aber: "Wir sollten die Menshcen nicht zu sehr verhätscheln."

Den Erziehungsberechtigten legt er folgendes ans Herz: "Wir müssen den Kindern beibringen, hart zu sein, Sport zu trieben, zu lernen und zu kämpfen und manchmal auch, diese Schmerzhaften Moment zu durchleben.