Mit diesen Tricks kühlt der Ventilator viel effektiver

Ein Ventilator kann heiße Sommertage deutlich angenehmer machen, allerdings nur, wenn er richtig eingesetzt wird. Mit diesen Tricks holen Sie das Maximum aus Ihrem Gerät heraus.

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Wenn draußen die Temperaturen über 30 Grad klettern, wird die Wohnung schnell zur Hitzefalle. Viele greifen dann sofort zum Ventilator. Doch obwohl er für angenehme Abkühlung sorgt, senkt er die Raumtemperatur nicht tatsächlich. Stattdessen bewegt er die Luft und unterstützt die Verdunstung von Schweiß auf der Haut, genau das sorgt für den kühlenden Effekt. Mit der richtigen Anwendung lässt sich dieser Effekt jedoch deutlich verstärken.

Nachts kühle Luft hereinholen

Der beste Zeitpunkt zum Lüften ist in den frühen Morgenstunden oder spät am Abend, wenn die Außentemperaturen deutlich niedriger sind. Platzieren Sie den Ventilator dabei vor einem geöffneten Fenster und richten Sie ihn nach außen. Dadurch wird die warme Luft aus dem Raum befördert und kühlere Luft kann über andere geöffnete Fenster nachströmen.

Tagsüber Fenster geschlossen halten

© Getty Images

Sobald es draußen wärmer wird als in der Wohnung, sollten Fenster, Vorhänge und Rollläden geschlossen bleiben. So gelangt möglichst wenig Hitze ins Innere. Der Ventilator verteilt dann lediglich die kühlere Raumluft und sorgt für ein angenehmeres Raumgefühl.

Der Eiswürfel-Trick

Ein einfacher Trick aus heißen Urlaubsländern: Stellen Sie eine Schüssel mit Eiswürfeln oder Kühlakkus vor den Ventilator. Die Luft streicht über das Eis und fühlt sich dadurch kurzfristig etwas kühler an. Zwar ersetzt dieser Trick keine Klimaanlage, kann an besonders heißen Tagen aber für zusätzliche Erfrischung sorgen.

Nicht den ganzen Tag direkt auf den Körper richten

Ein permanenter Luftstrom auf Gesicht oder Nacken kann Muskeln verspannen und Augen oder Schleimhäute austrocknen. Besser ist es, den Ventilator leicht versetzt aufzustellen oder die Schwenkfunktion zu nutzen. So verteilt sich die Luft gleichmäßiger im Raum.

Auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle

Ein Ventilator wirkt besonders gut, wenn Schweiß auf der Haut verdunsten kann. Wer zusätzlich ein feuchtes Tuch in den Nacken legt oder die Unterarme mit kühlem Wasser benetzt, verstärkt den kühlenden Effekt.

Regelmäßig reinigen

Staub sammelt sich schnell auf den Rotorblättern. Wird der Ventilator eingeschaltet, verteilt er die Partikel im ganzen Raum. Deshalb sollte das Gerät regelmäßig ausgeschaltet, vom Strom getrennt und gründlich gereinigt werden, besonders Allergiker profitieren davon.

Ein Ventilator ersetzt zwar keine Klimaanlage, kann die Hitze aber deutlich erträglicher machen.