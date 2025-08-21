Ein Denkmal für Niki Lauda

In Niki Laudas früherer Heimatgemeinde Hof bei Salzburg laufen die Vorbereitungen für die Enthüllung einer Büste der F1-Legende. Anlass ist das anstehende 50-Jahr-Jubiläum von Laudas erstem WM-Titel 1975.

Mit einem 3. Platz beim Italien-GP in Monza fixierte Niki Lauda († 2019) am 7. September 1975 seinen ersten von insgesamt drei WM-Titeln. Zu dieser Zeit lebte die rot-weiß-rote Formel-1-Legende in Hof bei Salzburg, seine Söhne Lukas (heute 46) und Mathias (44) gingen dort zur Schule. Im Flachgau genoss Niki das "normale" leben abseits des Motorsport-Rummels. Seine Pokale überließ er dem damaligen Tankstellenbetreiber Gustl Michelitsch als Gegenleistung fürs Autowaschen und der Pflege des privaten Fuhrparks.

Legenden-GP am Salzburgring mit Boliden aus der Niki-Lauda-Zeit

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums steigen in um Hof bei Salzburg diverse Festlichkeiten. Von 3. bis 5. September geht auf dem nahen Salzburgring ein Legenden-Grand-Prix mit Boliden aus der Lauda-Ära über die Bühne.

Und am 10. September wird in Hof eine Niki-Lauda-Büste enthüllt. In Auftrag gegeben worden war das Werk bei der Salzburger Künstlerin Selina Kolm. Die Kosten für das öffentlich zugängliche Denkmal im Schulgarten der Sportmittelschule übernehmen die Lauda-Stiftung und das Land Salzburg.