Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Ein Denkmal für Niki Lauda
© getty

50-Jahr-WM-Jubiläum

Ein Denkmal für Niki Lauda

21.08.25, 15:45 | Aktualisiert: 21.08.25, 17:20
Teilen

In Niki Laudas früherer Heimatgemeinde Hof bei Salzburg laufen die Vorbereitungen für die Enthüllung einer Büste der F1-Legende. Anlass ist das anstehende 50-Jahr-Jubiläum von Laudas erstem WM-Titel 1975.

Mit einem 3. Platz beim Italien-GP in Monza fixierte Niki Lauda († 2019) am 7. September 1975 seinen ersten von insgesamt drei WM-Titeln. Zu dieser Zeit lebte die rot-weiß-rote Formel-1-Legende in Hof bei Salzburg, seine Söhne Lukas (heute 46) und Mathias (44) gingen dort zur Schule. Im Flachgau genoss Niki das "normale" leben abseits des Motorsport-Rummels. Seine Pokale überließ er dem damaligen Tankstellenbetreiber Gustl Michelitsch als Gegenleistung fürs Autowaschen und der Pflege des privaten  Fuhrparks.

Legenden-GP am Salzburgring mit Boliden aus der Niki-Lauda-Zeit

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums steigen in um Hof bei Salzburg diverse Festlichkeiten. Von 3. bis 5. September geht auf dem nahen Salzburgring ein Legenden-Grand-Prix mit Boliden aus der Lauda-Ära über die Bühne.

Und am 10. September wird in Hof eine Niki-Lauda-Büste enthüllt. In Auftrag gegeben worden war das Werk bei der Salzburger Künstlerin Selina Kolm. Die Kosten für das öffentlich zugängliche Denkmal im Schulgarten der Sportmittelschule übernehmen die Lauda-Stiftung und das Land Salzburg.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden